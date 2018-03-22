Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко считает: Савченко могли использовать для возвращения Януковича

Четверг, 22 марта 2018, 10:05
Луценко считает: Савченко могли использовать для возвращения Януковича

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что депутат Надежда Савченко говорила о том, что оккупированные территории Донбасса готовы вернуться после смены власти в Киеве.

"Зачитываю НСРД (негласные следственные действия – ред.) с разрешения прокурора-следователя. Савченко рассказывает вместе с Рубаном у автомобиля с первой партией оружия. На чистейшем украинском языке – по Забужко", – сказал он на заседании регламентного комитета ВР:

"Ну, то есть, в каком плане. Они укрепились, да, они чувствуют, что у них всё получается – у них получается лучше, чем у Луганска, то есть порядок они держат. Понятное дело, не все довольны, но, тем не менее, – город светится, нас покатали, показали типа видимость, что всё хорошо", – процитировал Луценко суржик.

"По всему остальному они понимают, что Россия все равно будет их отдавать в Украину. Ну, то есть, геополитически никак не срастется, что они останутся практически независимыми или под Россией. Они, пока Петя, не хотят назад", – продолжил он.

"То есть их просьба – меняйте власть. Они готовы как бы все, что надо, со своей стороны сделать. И готовы говорить с тобой", – процитировал генпрокурор записи.



Луценко обратился к депутату: "Надя, если Вы хотите уж так окончить эту войну, то надо было подорвать Захарченко, а не Верховную Раду и правительство...".

"Дошло бы дело и до Захарченко!", – ответила Савченко.

Луценко продолжил: "Но Вы оружие, полученное от Захарченко, доставили в Киев – для расстрела мирных людей из минометов, для уничтожения конституционных органов власти, для создания хаоса, для дальнейшего согласования с террористами наступления на Донбасс".

"Вот почему Янукович затягивает свой процесс с заочным осуждением. Потому что он все еще считает себя легитимным. И он еще рассчитывает, что Ваши сказки о незаконном перевороте на Майдане (возымеют действие и) он за спинами террористов "ДНР" после Вами якобы запланированных взрывов в Киеве хотел снова вернуться на свой кровавый трон. Не выйдет", – заявил Луценко.

Генпрокурор заверил: "У нас есть закон, который один для всех – для Героев Украины и для простых людей". Он отметил, что даже за псевдоминирование по закону грозит 5 лет.

В итоге регламентный комитет дал разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

Выйдя из парламента к людям, которые собрались перед Верховной Радой, Савченко заявила, что никаких взрывов не будет, кроме тех, которые готовят власти.

Аудиозапись из материалов досудебного расследования ГПУ

Читайте также: Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Как известно, 22 марта 2016 года Донецкий суд Ростовской области РФ приговорил украинскую летчицу и депутата Надежду Савченко к 22 годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 30 000 российских рублей.

25 мая того же года, в годовщину инаугурации Петра Порошенко, Россия выдала ее Украине, обменяв на двух ГРУшников.

Алена Рощенко, УП
Темы: Савченко НадеждаЛуценкоДонбассДНРЯнукович
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: