Луценко считает: Савченко могли использовать для возвращения Януковича

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что депутат Надежда Савченко говорила о том, что оккупированные территории Донбасса готовы вернуться после смены власти в Киеве.



"Зачитываю НСРД (негласные следственные действия – ред.) с разрешения прокурора-следователя. Савченко рассказывает вместе с Рубаном у автомобиля с первой партией оружия. На чистейшем украинском языке – по Забужко", – сказал он на заседании регламентного комитета ВР:



"Ну, то есть, в каком плане. Они укрепились, да, они чувствуют, что в них всё получается – у них получается лучше, чем у Луганска, то есть порядок они держат. Понятное дело, не все довольны, но, тем не менее, – город светится, нас покатали, показали типа видимость, что всё хорошо", – процитировал Луценко суржик.



"По всему остальному они понимают, что Россия все равно будет их отдавать в Украину. Ну, то есть, геополитически никак не срастется, что они останутся практически независимыми или под Россией. Они, пока Петя, не хотят назад", – продолжил он.



"То есть их просьба – меняйте власть. Они готовы как бы все, что надо, со своей стороны сделать. И готовы говорить с тобой", – процитировал генпрокурор записи.



Луценко обратился к депутату: "Надя, если Вы хотите уже так покончить эту войну, то надо было подорвать Захарченко, а не Верховную Раду и правительство...".



"Дошло бы дело и до Захарченко!", – ответила Савченко.



Луценко продолжил: "Но Вы оружие, полученное от Захарченко, доставили в Киев – для расстрела мирных людей из минометов, для уничтожения конституционных органов власти, для создания хаоса, для дальнейшего согласования с террористами наступления на Донбасс".



"Вот почему Янукович затягивает свой процесс с заочным осуждением. Потому что он все еще считает себя легитимным. И он еще рассчитывает, что Ваши сказки о незаконном перевороте на Майдане (возымеют действие и), он за спинами террористов "ДНР" после Вами якобы запланированных взрывов в Киеве хотел снова вернуться на свой кровавый трон. Не выйдет", – заявил Луценко.



Генпрокурор заверил: "У нас есть закон, который один для всех – для Героев Украины и для простых людей". Он отметил, что даже за псевдоминирование по закону грозит 5 лет.



В итоге регламентный комитет дал разрешение на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Надежды Савченко.

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