"Зірку Героя не віддам": Савченко відповіла на звинувачення ГПУ

Надія Савченко сказала, що добровільно не відмовиться від зірки Героя України та мандату нардепа.

Про це вона заявила з трибуни Верховної Ради в четвер під час розгляду питання про позбавлення її депутатської недоторканості.

"Що важче зрадити першим – покласти вам мандат і піти з політики, щоб ви були щасливі, чи відмовитися від зірки Героя, як багато хто хоче?" – поставила вона питання на початку виступу.

Надія Савченко демонструє парламенту свою зірку Героя України Фото Ельдар Сарахман

Савченко сказала, що її прибічники радять їй не віддавати зірку, до того ж "порохоботи" все одно будуть "лити на неї лайно", якщо вона відмовиться від цієї нагороди.

"Ні, не зраджу народ України! Це звання дається нелегко, це звання дається кров'ю дуже багатьом людям. Я доводила, що я є Героєм України в московських в'язницях проти ворога зовнішнього, доведу і вам, внутрішнім ворогам України, що таке Герой України", - заявила вона.

Потім Савченко дала зрозуміти, що і від депутатського мандату відмовлятися не збирається.

"Мандат - це те, що дає право вам, українці, бути серед них, бути вам, чужерідним, у цій гнилій ямі", - заявила вона.

Депутат наголосила, що діяла з метою встановлення миру в Україні, адже влада цього не хоче.

Вона зазначила, що все, в чому її звинувачує генеральний прокурор Юрій Луценко, було його власними діями як лідеру Майдану.

"Мене не налякаєте, пропонуючи мені "сдєлки", я на них не піду", - сказала нардеп.

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