"Звезду Героя не отдам": Савченко ответила на обвинения ГПУ

Надежда Савченко сказала, что добровольно не откажется от звезды Героя Украины и мандата нардепа.

Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады в четверг во время рассмотрения вопроса о лишении ее депутатской неприкосновенности.

"Что труднее предать первым - положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от звезды Героя, как многие хотят?" - задала она вопрос в начале выступления.

Надежда Савченко демонстрирует парламенту свою звезду Героя Украины Фото эльдар Сарахман

Савченко сказала, что ее сторонники советуют ей не отдавать звезду, к тому же "порохоботы" все равно будут "лить на нее дерьмо", если она откажется от этой награды.

"Нет, не предам народ Украины! Это звание дается нелегко, это звание дается кровью очень многим людям. Я доказывала, что я являюсь Героем Украины в московских тюрьмах против врага внешнего, докажу и вам, внутренним врагам Украины, что такое Герой Украины", - заявила она.

Затем Савченко дала понять, что и от депутатского мандата отказываться не собирается.

"Мандат - это то, что дает право вам, украинцы, быть среди них, быть вам, чужеродным, в этой гнилой яме", - заявила она.

Савченко показывает депутатам свой мандат Фото эльдар Сарахман

Депутат подчеркнула, что действовала с целью установления мира в Украине, ведь власть этого не хочет.



Она отметила, что все, в чем ее обвиняет генеральный прокурор Юрий Луценко, было его собственными действиями как лидера Майдана.



"Меня не напугаете, предлагая мне сделки, я на них не пойду", - сказала нардеп.

После окончания выступления, которое длилось около 5 минут, Савченко замолчала и, сложив руки на груди, продолжила стоять за трибуной. Председатель ВР Андрей Парубий поблагодарил ее и попытался продолжить заседание, но Савченко отказалась идти на свое место в сессионном зале. Она аргументировала это тем, что у нее есть 15 минут по регламенту.

"Не будет парламент 10 минут ждать трагического молчания", - заявил Парубий и, не обращая внимания на протест Савченко, продолжил работу Рады.

Нардеп в конце концов покинула трибуну.

По информации корреспондента "Украинской правды", народный депутат из "Народного фронта" Антон Геращенко подарил ей книгу "Политический терроризм Российской империи".

Фото эльдар Сарахман

Евгений Кизилов, УП