Екс-чиновник ГПУ Сус вийшов із СІЗО під заставу в 1,2 млн гривень

Екс-заступник керівника Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури Дмитро Сус вийшов із СІЗО під заставу в 1,2 мільйона гривень.

Про це Українській правді повідомив його адвокат Дмитро Дмитренко.

"Дмитро Сус, дійсно, 20 березня вийшов під заставу в 1,2 мільйона гривень", - розповів захисник.

Водночас він відмовився сказати, хто вніс заставу, посилаючись на адвокатську таємницю.

Як відомо, автомобіль Суса Audi Q7 було записано на 85-річну бабусю У ніч на 17 серпня 2016 року Сус завив до поліції, що цей позашляховик викрали.

14 квітня 2017 року Дмитра Суса звільнили з посади старшого слідчого з особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ за те, що він не вніс у декларацію інформацію про житло та автомобіль.

Дмитра Суса затримали 25 липня 2017 року в аеропорту "Бориспіль".

26 липня йому повідомили про підозру у перепродажі гральних автоматів і відеореєстратора – ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (привласнення майна), ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) ККУ.

27 липня Солом'янський райсуд Києва обрав Сусу запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 2 місяці.

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