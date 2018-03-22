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Экс-чиновник ГПУ Сус вышел из СИЗО под залог в 1,2 млн гривен

Четверг, 22 марта 2018, 18:24
Экс-чиновник ГПУ Сус вышел из СИЗО под залог в 1,2 млн гривен

Экс-заместитель руководителя Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Дмитрий Сус вышел из СИЗО под залог в 1,2 миллиона гривен.

Об этом Украинской правде сообщил его адвокат Дмитрий Дмитренко.

"Дмитрий Сус, действительно 20 марта вышел под залог в 1,2 миллиона гривен", - рассказал защитник.

В то же время он отказался сказать, кто внес залог, ссылаясь на адвокатскую тайну.

Как известно, автомобиль Суса Audi Q7 был записан на 85-летнюю бабушку. В ночь на 17 августа 2016 года Сус завил в полицию, что этот внедорожник угнали.

14 апреля 2017 года Дмитрия Суса уволили с должности старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления ГПУ за то, что он не внес в декларацию информацию о жилье и автомобиль.

Дмитрия Суса задержали 25 июля 2017 года в аэропорту "Борисполь". 26 июля ему сообщили о подозрении в перепродаже игровых автоматов и видеорегистратора – ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 (присвоение имущества), ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК.

27 июля Соломенский райсуд Киева избрал Сусу мерe пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.

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Мария Думанская, УП

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Темы: Генпрокуратура
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