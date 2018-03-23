Отруєння Скрипаля: ЄС відкликає для консультацій свого посла в РФ

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П'ятниця, 23 березня 2018, 05:04

Лідери Євросоюзу вирішили відкликати для консультацій посла ЄС в Москві Маркуса Едерера через отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії.

Про це повідомив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, пише DW.com.

Лідери Євросоюзу погодилися відкликати для консультацій посла ЄС в Москві, німецького дипломата Маркуса Едерера як символічний жест підтримки Лондона в конфлікті з Москвою навколо отруєння Сергія Скрипаля.

Як повідомлялося, країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальність за отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля лежить на Росії.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей на саміті європейських лідерів у четвер буде намагатися переконати країни ЄС вислати російських дипломатів по всій Європі.

Великобританія вислала з країни 23 російських дипломата.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте в матеріалах "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля" та "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

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Теми: Росія ЄС Велика Британія
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