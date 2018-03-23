Отравление Скрипаля: ЕС отзывает для консультаций своего посла в Москве

Лидеры Евросоюза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, пишет DW.com.

Лидеры Евросоюза согласились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера в качестве символического жеста поддержки Лондона в конфликте с Москвой вокруг отравления Сергея Скрипаля.

Как сообщалось, страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй на саммите европейских лидеров в четверг будет пытаться убедить страны ЕС выслать российских дипломатов по всей Европе.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата.

Подробнее об отравлении бывшего российского шпиона читайте в материалах "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля" и "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".