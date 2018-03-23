"Нацкорпус" про АТЕК: Підсовували гранати, не випускали людей

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П'ятниця, 23 березня 2018, 15:09

У "Національному корпусі" заявляють, що в їхніх приміщеннях на заводі "АТЕК" після слідчих дій зникли нагороди для колишніх бійців АТО і деяка документація.  

Із 7 ранку правоохоронці вилучали документи на території заводу – а по обіді націоналісти змогли зайти в орендовані ними приміщення.

Нацкорпус увійшов на АТЕК
Нацкорпус увійшов на АТЕК
Ельдар Сарахман, УП
 
 

Керівник центрального штабу "Національного корпусу" Родіон Кудряшов побачив, що зламали замок.

 
 

Він показав, що є посвідчення для бійців, а нагород немає.

У Нацкорпусі також сказали, що у прес-службі нічого не зникло, але "щось шукали" в юридичному відділі.

Раніше Кудряшов заявляв, що зникла проектна документація.

"Підсовували гранати", – заявив також керівник центрального штабу "Національного корпусу"

Крім того, тепер він повідомив, що зранку затримали й не випускали людей, які прийшли вранці потренуватися. Це хлопці з Нацдружин і не лише, уточнив він.

 
 

Раніше командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі заявляв, що іноземців, які входять до складу легіону, вранці клали зв’язаними на сніг.  

Тепер він написав у Facebook: "Почали надходити офіційні вибачення! Ми їх не приймаємо, доки міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно і публічно не вибачитися перед Грузинським легіоном!".

Як відомо, зранку 23 березня на АТЕКу почалися слідчі дії, нікого туди не пускали. Слідчі дії проводили навіть у спортзалі.

"Національний корпус", структури якого розташовані на території АТЕКу, заявили про "захоплення" їхньої рекрутингової бази і "провокацію" влади.

Речник Національної поліції Ярослав Тракало запевняв, що громадські чи політичні формування правоохоронців не цікавлять, а справа стосується незаконного заволодіння майном "АТЕКу".

Олена Рощенко, УП
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Теми: націоналісти Київ поліція
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