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"Нацкорпус" про АТЕК: Підсовували гранати, не випускали людей

П'ятниця, 23 березня 2018, 14:09

У "Національному корпусі" заявляють, що в їхніх приміщеннях на заводі "АТЕК" після слідчих дій зникли нагороди для колишніх бійців АТО і деяка документація.  

Із 7 ранку правоохоронці вилучали документи на території заводу – а по обіді націоналісти змогли зайти в орендовані ними приміщення.

Нацкорпус увійшов на АТЕК
Нацкорпус увійшов на АТЕК
Ельдар Сарахман, УП
 
 

Керівник центрального штабу "Національного корпусу" Родіон Кудряшов побачив, що зламали замок.

 
 

Він показав, що є посвідчення для бійців, а нагород немає.

У Нацкорпусі також сказали, що у прес-службі нічого не зникло, але "щось шукали" в юридичному відділі.

Раніше Кудряшов заявляв, що зникла проектна документація.

"Підсовували гранати", – заявив також керівник центрального штабу "Національного корпусу"

Крім того, тепер він повідомив, що зранку затримали й не випускали людей, які прийшли вранці потренуватися. Це хлопці з Нацдружин і не лише, уточнив він.

 
 

Раніше командир "Грузинського легіону" Мамука Мамулашвілі заявляв, що іноземців, які входять до складу легіону, вранці клали зв’язаними на сніг.  

Тепер він написав у Facebook: "Почали надходити офіційні вибачення! Ми їх не приймаємо, доки міністр внутрішніх справ Арсен Аваков офіційно і публічно не вибачитися перед Грузинським легіоном!".

При цьому приміщення Нацкорпусу, куди завели журналістів, виглядають доволі охайно.



Як відомо, зранку 23 березня на АТЕКу почалися слідчі дії, нікого туди не пускали. Слідчі дії проводили навіть у спорткомплексі.

"Національний корпус", структури якого розташовані на території АТЕКу, заявили про "захоплення" їхньої рекрутингової бази і "провокацію" влади.

Речник Національної поліції Ярослав Тракало запевняв, що громадські чи політичні формування правоохоронців не цікавлять, а справа стосується незаконного заволодіння майном "АТЕКу".

Олена Рощенко, УП
Теми: націоналістиКиївполіція
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