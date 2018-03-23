"Нацкорпус" об АТЭКе: Подсовывали гранаты, не выпускали людей

В "Национальном корпусе" заявляют, что в их помещениях на заводе "АТЭК" после следственных действий исчезли награды для бывших бойцов АТО и некоторая документация.



С 7 утра правоохранители изымали документы на территории завода – а после обеда националисты смогли зайти в арендованные ими помещения.

Националисты зашли на АТЭК Эльдар Сарахман, УП

Руководитель центрального штаба "Национального корпуса" Родион Кудряшов увидел, что сломали замок.

Он показал, что есть удостоверения для бойцов, а наград нет.



В Нацкорпусе также сказали, что в пресс-службе ничего не пропало, но "что-то искали" в юридическом отделе.



Ранее Кудряшов заявлял, что исчезла проектная документация.







"Подсовывали гранаты", – заявил также руководитель центрального штаба "Национального корпуса"



Кроме того, теперь он сообщил, что утром задержали и не выпускали людей, которые пришли утром потренироваться. Это ребята из Нацдружин и не только, уточнил он.

Ранее командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили заявлял, что иностранцев, которые входят в состав легиона, утром клали связанными на снег.



Теперь он написал в Facebook: "Начали поступать официальные извинения! Мы их не принимаем пока министр МВС Арсен Аваков официально и публично не извинится перед Грузинским Легионом!".





Как известно, утром 23 марта на АТЭКе начались следственные действия, никого туда не пускали. Следственные действия проводили даже в спортзале.



"Национальный корпус", структуры которого расположены на территории АТЭКа, заявил о "захвате" их рекрутинговой базы и "провокации" властей.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало уверял, что общественные или политические формирования правоохранителей не интересуют, а дело касается незаконного завладения имуществом "АТЭКа".