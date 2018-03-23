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"Нацкорпус" об АТЭКе: Подсовывали гранаты, не выпускали людей

Пятница, 23 марта 2018, 14:09

В "Национальном корпусе" заявляют, что в их помещениях на заводе "АТЭК" после следственных действий исчезли награды для бывших бойцов АТО и некоторая документация.

С 7 утра правоохранители изымали документы на территории завода – а после обеда националисты смогли зайти в арендованные ими помещения.

Националисты зашли на АТЭК
Националисты зашли на АТЭК
Эльдар Сарахман, УП
 
 

Руководитель центрального штаба "Национального корпуса" Родион Кудряшов увидел, что сломали замок.

 
 

Он показал, что есть удостоверения для бойцов, а наград нет.

В Нацкорпусе также сказали, что в пресс-службе ничего не пропало, но "что-то искали" в юридическом отделе.

Ранее Кудряшов заявлял, что исчезла проектная документация.



"Подсовывали гранаты", – заявил также руководитель центрального штаба "Национального корпуса"

Кроме того, теперь он сообщил, что утром задержали и не выпускали людей, которые пришли утром потренироваться. Это ребята из Нацдружин и не только, уточнил он.

 
 

Ранее командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили заявлял, что иностранцев, которые входят в состав легиона, утром клали связанными на снег.

Теперь он написал в Facebook: "Начали поступать официальные извинения! Мы их не принимаем пока министр МВС Арсен Аваков официально и публично не извинится перед Грузинским легионом!".

При этом помещения Нацкорпуса, куда завели журналистов, выглядят довольно опрятно.



Как известно, утром 23 марта на АТЭКе начались следственные действия, никого туда не пускали. Следственные действия проводили даже в спорткомплексе.



"Национальный корпус", структуры которого расположены на территории АТЭКа, заявил о "захвате" их рекрутинговой базы и "провокации" властей.

Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало уверял, что общественные или политические формирования правоохранителей не интересуют, а дело касается незаконного завладения имуществом "АТЭКа".

Алена Рощенко, УП

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Темы: националистыКиевполиция
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