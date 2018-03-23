Бізнес-партнер Порошенка за 2 роки натендерив майже мільярд на транспорті

Протягом 2016-2017 років Автоскладальний завод №1 компанії "Богдан Моторс" уклав тендерних контрактів на постачання, обслуговування автобусів та тролейбусів на суму понад 919 мільйонів гривень.

Про це повідомляє голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, посилаючись на аналіз закупівель у системі ProZorro.

Зокрема левову частку грошей сплатила столична влада. За два роки КП "Київпастранс" закупило тролейбусів на 702,2 мільйони гривень.

Хмельницьке комунальне підприємство "Електротранс" закупило тролейбусів на 65,4 мільйона гривень. Управління освіти Житомирської обласної державної адміністрації придбало шкільних автобусів на 34,9 мільйона гривень.

Крім того, послугами компанії "Богдан Моторс" скористалися місцева влада в Одесі, Полтаві, Херсоні та інших містах.

"Зважаючи на зростаючі обсяги постачання тролейбусів компанії "Богдан" місцевій владі протягом 2016-2017 років, є велика вірогідність, що двигуни російського виробництва також були використанні і під час виконання контрактів в Хмельницьку, Полтаві та Одесі", – вважає Канєвський.

Як відомо, компанія "Богдан моторс" виграла тендер на поставку столиці 80 тролейбусів, які комплектують двигунами російського підприємства, що працює на оборонку РФ.

Журналісти програми "Схеми" видання "Радіо Свобода" з’ясували, що блоки живлення та системи керування двигуном для виробництва тролейбусів закуповуються у російського підприємства "Чергос", тяговий електродвигун постачається теж з Росії, з міста Пскова, а контактори і головний вимикач – з молдовського Придністров’я.

Співвласником"Богдан Моторс" є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, давній бізнес-партнер Петра Порошенка.

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