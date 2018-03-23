Бизнес-партнер Порошенко за 2 года натендерил почти миллиард на транспорте

В течение 2016-2017 годов Автосборочный завод №1 компании "Богдан Моторс" заключил тендерных контрактов на поставку, обслуживание автобусов и троллейбусов на сумму более 919 миллионов гривен.



Об этом сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский, ссылаясь на анализ закупок в системе ProZorro.



В частности львиную долю денег заплатила столичная власть. За два года КП "Киевпастранс" закупило троллейбусов на 702,2 миллиона гривен.



Хмельницкое коммунальное предприятие "Электротранс" закупило троллейбусов на 65,4 миллиона гривен. Управление образования Житомирской областной государственной администрации приобрело школьных автобусов на 34,9 миллиона гривен.



Кроме того, услугами компании "Богдан Моторс" воспользовались местные власти в Одессе, Полтаве, Херсоне и других городах.



"Учитывая возрастающие объемы поставок троллейбусов компании "Богдан" местным властям в течение 2016-2017 годов, есть большая вероятность, что двигатели российского производства также были использованы и при выполнении контрактов в Хмельницком, Полтаве и Одессе", – считает Каневский.



Как известно, компания "Богдан Моторс" выиграла тендер на поставку столице 80 троллейбусов, которые комплектуют двигателями российского предприятия, работающего на оборонку РФ.



Журналисты программы "Схемы" проекта "Радио Свобода" выяснили, что блоки питания и системы управления двигателем для производства троллейбусов закупаются у российского предприятия "Чергос", тяговый электродвигатель поставляется тоже из России, из города Пскова, а контакторы и главный выключатель - из молдавского Приднестровья.



Совладельцем "Богдан Моторс" является первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский, давний бизнес-партнер Петра Порошенко.

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