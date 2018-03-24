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CNN: Рада з нацбезпеки рекомендує Трампу вислати російських дипломатів

Субота, 24 березня 2018, 01:42
CNN: Рада з нацбезпеки рекомендує Трампу вислати російських дипломатів

Рада з нацбезпеки США рекомендує президенту Дональду Трампу вислати з країни російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

За інформацією телеканалу, Трамп обмірковує подібне рішення та ще не визначився, скільки дипоматів покинуть США.

"Якщо президент вирішить вислати дипломатів РФ, то це, ймовірно, станеться на початку наступного тижня", - заявляє джерело.

Як відомо, 4 березня в британському Солсбері отруїли екс-полковника запасу ГРУ РФ Сергія Скрипаля, який працював і на британські спецслужби, а також його дочку Юлію.

Країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальність за отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля лежить на Росії.

Великобританія вислала з країни 23 російських дипломатів.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте в матеріалах "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля" та "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАРосіяВелика Британія
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