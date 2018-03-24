CNN: Совет по нацбезопасности рекомендует Трампу выслать российских дипломатов

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Суббота, 24 марта 2018, 02:42

Совет по нацбезопасности США рекомендует президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, Трамп обдумывает подобное решение и ещё не определился, сколько дипоматив покинут США.

"Если президент решит выслать дипломатов РФ, то это вероятно, произойдет в начале следующей недели", - заявляет источник.

Как известно, 4 марта в британском Солсбери отравили экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего и на британские спецслужбы, а также его дочь Юлию.

Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломата.

Подробнее об отравлении бывшего российского шпиона читайте в материалах "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля" и "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".

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Темы: США Росcия Великобритания
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