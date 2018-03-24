BBC: Скрипаль просив у Путіна дозвіл для повернення в РФ. У Кремлі спростовують

Екс-офіцер ГРУ РФ Сергій Скрипаль писав президенту РФ Володимиру Путіну і просив надати йому можливість повернутися з Великобританії до Росії.

Як повідомляє ВВС, про це в ексклюзивному інтерв'ю британському ЗМІ повідомив колишній однокласник Скрипаля Володимир Тімошков.

За його словами, Скрипаль зателефонував йому з Лондона та повідомив, що писав Путіну про прохання повернутися в РФ.

"У 2012 році він подзвонив мені, ми говорили близько півгодини. Він сказав, що написав Путіну, щоб його помилували і дозволили приїхати в Росію, оскільки там його мати, брат і родичі", - заявив Тімошков.

Він зазначив, що Скрипаль "дуже каявся, що був "подвійним агентом", але "зрадником" себе через це не вважав, оскільки присягу складав на вірність СРСР, а не Росії.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував цю заяву про лист від Скрипаля Путіну, повідомляє РІА Новости.

"Ні. Це не так", - заявив Пєсков.

Раніше він заявив, що Росія сама передала Скрипаля Великій Британії і він не становив жодної цінності, а також назвав "штучними" усі "теорії змови" про мотиви Москви отруїти екс-полковника ГРУ.

Як відомо, отруєних росіян - Сергія Скрипаля та його доньку Юлію - знайшли без свідомості у центрі м.Солсбері 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованого нервово-паралітичної речовини.

Країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальність за отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля лежить на Росії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей на саміті європейських лідерів у четвер буде намагатися переконати країни ЄС вислати російських дипломатів по всій Європі.

Великобританія вислала з країни 23 російських дипломатів.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте в матеріалах "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля" та "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".