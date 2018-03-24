Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

BBC: Скрипаль просив у Путіна дозвіл для повернення в РФ. У Кремлі спростовують

Субота, 24 березня 2018, 08:49
BBC: Скрипаль просив у Путіна дозвіл для повернення в РФ. У Кремлі спростовують
Скрін-шот відео ВВС

Екс-офіцер ГРУ РФ Сергій Скрипаль писав президенту РФ Володимиру Путіну і просив надати йому можливість повернутися з Великобританії до Росії.

Як повідомляє ВВС, про це в ексклюзивному інтерв'ю британському ЗМІ повідомив колишній однокласник Скрипаля Володимир Тімошков.

За його словами, Скрипаль зателефонував йому з Лондона та повідомив, що писав Путіну про прохання повернутися в РФ. 

"У 2012 році він подзвонив мені, ми говорили близько півгодини. Він сказав, що написав Путіну, щоб його помилували і дозволили приїхати в Росію, оскільки там його мати, брат і родичі", - заявив Тімошков.

Він зазначив, що Скрипаль "дуже каявся, що був "подвійним агентом", але "зрадником" себе через це не вважав, оскільки присягу складав на вірність СРСР, а не Росії.

У свою чергу прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков спростував цю заяву про лист від Скрипаля Путіну, повідомляє РІА Новости.

"Ні. Це не так", - заявив Пєсков.

Раніше він заявив, що Росія сама передала Скрипаля Великій Британії і він не становив жодної цінності, а також назвав "штучними" усі "теорії змови" про мотиви Москви отруїти екс-полковника ГРУ.

Як відомо, отруєних росіян - Сергія Скрипаля та його доньку Юлію - знайшли без свідомості у центрі м.Солсбері 4 березня. Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованого нервово-паралітичної речовини.

Країни ЄС вважають вкрай ймовірним, що відповідальність за отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля лежить на Росії.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей на саміті європейських лідерів у четвер буде намагатися переконати країни ЄС вислати російських дипломатів по всій Європі.

Великобританія вислала з країни 23 російських дипломатів.

Детальніше про отруєння колишнього російського шпигуна читайте в матеріалах "Історія Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля" та "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

"Українська правда" у Threads

Теми: Велика БританіяПутінскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

У "Київстарі" підтвердили хакерську атаку, але кажуть, що дані користувачів у безпеці

Усі новини...
Велика Британія
Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
Прем’єр Британії: "Законне місце" України – в НАТО
Створений під егідою Британії фонд на підтримку України витратив менш як 10% – ЗМІ
Останні новини
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
16:11
МВФ надав новий перелік структурних маяків за програмою EFF для України
16:10
Україна пообіцяла до літа переобрати 24 суддів ВАКС – меморандум з МВФ
16:01
Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство
Усі новини...
Реклама: