ВВС: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в РФ. В Кремле опровергают

Экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль писал президенту РФ Владимиру Путину и просил предоставить ему возможность вернуться из Великобритании в Россию.

Как сообщает ВВС, об этом в экслюзивном интервью британскому СМИ сообщил бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков.

По его словам, Скрипаль позвонил ему из Лондона и сообщил, что писал Путину о просьбе вернуться в РФ.

"В 2012 году он позвонил мне, мы говорили около получаса. Он сказал, что написал Путину, чтобы его помиловали и разрешили приехать в Россию, так так там его мать, брат и родственники", - заявил Тимошков.

Он добавил, что Скрипаль "очень раскаивался, что был "двойным агентом", но "предателем" себя из-за этого не считал, поскольку присягу принимал на верность Советскому Союзу, а не России.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг это заявление, сообщает РИА Новости.

"Нет. Это не так", - заявил Песков.

Ранее он заявил, что Россия сама передала Скрипаля Великобритании и он не представлял никакой ценности, а также назвал "искусственными" все "теории заговора" о мотивах Москвы отравить экс-полковника ГРУ.

Как известно, отравленных россиян - Сергея Скрипаля и его дочь Юлию - нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.



Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй на саммите европейских лидеров в четверг будет пытаться убедить страны ЕС выслать российских дипломатов по всей Европе.

Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов.

Подробнее об отравлении бывшего российского шпиона читайте в материалах "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля" и "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".