ВВС: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в РФ. В Кремле опровергают
Экс-офицер ГРУ РФ Сергей Скрипаль писал президенту РФ Владимиру Путину и просил предоставить ему возможность вернуться из Великобритании в Россию.
Как сообщает ВВС, об этом в экслюзивном интервью британскому СМИ сообщил бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков.
По его словам, Скрипаль позвонил ему из Лондона и сообщил, что писал Путину о просьбе вернуться в РФ.
"В 2012 году он позвонил мне, мы говорили около получаса. Он сказал, что написал Путину, чтобы его помиловали и разрешили приехать в Россию, так так там его мать, брат и родственники", - заявил Тимошков.
Он добавил, что Скрипаль "очень раскаивался, что был "двойным агентом", но "предателем" себя из-за этого не считал, поскольку присягу принимал на верность Советскому Союзу, а не России.
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг это заявление о письме Скрипаля Путину, сообщает РИА Новости.
"Нет. Это не так", - заявил Песков.
Ранее он заявил, что Россия сама передала Скрипаля Великобритании и он не представлял никакой ценности, а также назвал "искусственными" все "теории заговора" о мотивах Москвы отравить экс-полковника ГРУ.
Как известно, отравленных россиян - Сергея Скрипаля и его дочь Юлию - нашли без сознания в центре г.Солсбери 4 марта. Следствие ведется по статье "покушение на убийство", хотя обсуждалась возможность квалифицировать инцидент как террористическое нападение, учитывая потенциальную опасность примененного нервно-паралитического вещества.
Страны ЕС считают крайне вероятным, что ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля лежит на России.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на саммите европейских лидеров в четверг будет пытаться убедить страны ЕС выслать российских дипломатов по всей Европе.
Великобритания выслала из страны 23 российских дипломатов.
Подробнее об отравлении бывшего российского шпиона читайте в материалах "История Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля" и "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".