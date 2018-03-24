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Полторак взявся будувати табірні містечка за стандартами провідних країн

Субота, 24 березня 2018, 17:54
Полторак взявся будувати табірні містечка за стандартами провідних країн

Міністр оборони Степан Полторак заявив про будівництво 4-х комплексних табірних містечок у різних областях України – Широкий лан, Черкаське, Старичі та Дачне-2.

Про це йшлося під час його зустрічі з народними депутатами 23 березня, повідомив у суботу речник Міноборони з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

Полторак зазначив, що на території всіх табірних містечок ведеться та планується будівництво гуртожитків поліпшеного типу, включаючи гуртожитки для жінок-військовослужбовців, їдалень, спортивних комплексів, розвиток інфраструктури.

За словами міністра, також цього року планується будівництво 184 гуртожитків поліпшеного типу.

Полторак запросив будівельні компанії долучатися до цього процесу та зазначив, що Міноборони розвиває комплексну інфраструктуру табірних містечок відповідно до всіх стандартів провідних країн світу.

Зокрема, за його словами, на "Широкому лані" ведеться будівництво цілого комплексу. Це – гуртожитки поліпшеного типу, розраховані на 4-6 тисяч чоловік, їдальні, культурний центр, банно-пральний комплекс, медичний та спортивний центри, будуються дороги, інфраструктура, очисні системи, трансформаторні станції, система водопостачання та водовідведення. Міністр зазначив, що завершення робіт планується восени цього року.

Будівництво на полігоні
Будівництво на полігоні "Широкий лан"
Фото з Facebook Бірюкова

В той же час, радник президента, помічник глави МОУ Юрій Бірюков опублікував фото будівництва комплексу на полігоні "Широкий лан".

Українська правда
Теми: ПолторакМіноборони
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