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Полторак взялся строить лагерные городки по стандартам ведущих стран

Суббота, 24 марта 2018, 17:54
Полторак взялся строить лагерные городки по стандартам ведущих стран

Министр обороны Степан Полторак заявил о строительстве 4-х комплексных лагерных городков в разных областях Украины - Широкий лан, Черкасское, Старычи и Дачное-2.

Об этом шла речь во время его встречи с народными депутатами 23 марта, сообщил в субботу представитель Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

Полторак отметил, что на территории всех лагерных городков ведется и планируется строительство общежитий улучшенного типа, включая общежития для женщин-военнослужащих, столовых, спортивных комплексов, развитие инфраструктуры.

По словам министра, также в этом году планируется строительство 184 общежитий улучшенного типа.

Полторак пригласил строительные компании приобщаться к этому процессу и отметил, что Минобороны развивает комплексную инфраструктуру лагерных городков в соответствии со всеми стандартами ведущих стран мира.

В частности, по его словам, на "Широком лане" ведется строительство целого комплекса. Это - общежития улучшенного типа, рассчитанные на 4-6 тысяч человек, столовые, культурный центр, банно-прачечный комплекс, медицинский и спортивный центры, строятся дороги, инфраструктура, очистные системы, трансформаторные станции, система водоснабжения и водоотведения. Министр отметил, что завершение работ планируется осенью этого года.

 
Фото с Facebook Бирюкова

В то же время, советник президента, помощник главы МОУ Юрий Бирюков опубликовал фото строительства комплекса на полигоне "Широкий лан".

Украинская правда

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Темы: ПолторакМинобороны
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