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СМИ: Беларусь договорилась с Украиной про обмен Шаройко

Понедельник, 26 марта 2018, 13:46

Украине могут передать журналиста украинского "Национального радио" Павла Шаройко, который был задержан в ноябре прошлого года в Беларуси по подозрению  в шпионаже.

Об этом сообщает издание "Белорусский партизан" со ссылкой на "коллег в Киеве".

Отмечается, что якобы была достигнута определенная договоренность на встрече "высокопоставленных представителей Беларуси и Украины" и уже подготовлены документы с подписью белорусского президента Александра Лукашенко.

Кроме того сообщается, что освобождение планируется осуществить путем обмена Шаройко на гражданина Беларуси Юрия Политика, которого  также подозревают в шпионаже, но в Украине.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к адвокатам Политика Валентине Роговец и Александру Вольваку. Однако они пока не стали комментировать эту информацию, отметив, что 27 марта состоится суд в отношении белоруса и до этого времени что-либо комментировать некорректно.

Как известно, 17 ноября 2017 года председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

27 ноября Павлу Шаройко было предъявлено обвинение по статье "шпионаж".

В феврале сообщалось, что Верховный суд Беларуси рассматривает в закрытом режиме дело украинского журналиста Павла Шаройко, которого обвиняют в шпионаже.

Читайте также: Политика и шпионаж, или Ошибка белорусского резидента

Украинская правда

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Темы: УкраинаБеларусьСМИшпионаж
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