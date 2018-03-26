МЗС РФ обурився на висилку дипломатів

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Понеділок, 26 березня 2018, 17:25

У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що Росія висловлює рішучий протест у зв'язку з прийнятим низкою країн - членів ЄС і НАТО рішенням про висилку російських дипломатів.

Відповідну заяву оприлюднено на сайті відомства в понеділок.

"Розглядаємо цей крок як недружній і такий, що не відповідає завданням та інтересам встановлення причин і пошуку винних в інциденті, що стався 4 березня ц.р. в Солсбері", - йдеться в коментарі.

"Само собою зрозуміло, що вказаний недружній крок цієї групи країн не пройде безслідно і ми на нього відреагуємо", - обіцяють російські дипломати.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

26 березня стало відомо, що 14 держав Європейського союзу вирішили видворити російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки у Британії.

Про рішення вислати російських дипломатів вже офіційно оголосили Польща, Литва, Латвія, Німаччина, США та Україна (з Києва мають поїхати 13 дипломатів).

Читайте також: Історія подвійного шпигуна Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив 16 березня, що президент Росії Володимир Путін "практично напевне" особисто віддав наказ використати токсичну нервово-паралітичну речовину "Новичок" для отруєння колишнього російського агента у Британії.

Джонсон також заявив, що у Великої Британії є докази того, що Росія протягом останніх 10 років створювала запаси речовини, якою отруїли Скрипаля та його доньку.

Росія заперечує причетність до отруєння Скрипаля.

Українська правда
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Теми: Росія скандал
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