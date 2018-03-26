МИД РФ возмутился высылкой дипломатов

8511 просмотров
Понедельник, 26 марта 2018, 17:25

В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Россия выражает решительный протест в связи с принятым рядом стран - членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте ведомства в понедельник.

"Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта с.г. в Солсбери", – идет речь в комментарии.

"Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", – обещают российские дипломаты.

Подробнее о реакции мира на события в Британии читайте в статье "Европейской правды": "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".

26 марта стало известно, что 14 государств Европейского союза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

О решении выслать российских дипломатов уже официально объявили Польша, Литва, Латвия, Нимаччина, США и Украина (из Киева должны уехать 13 дипломатов).

Читайте такжеИстория двойного шпиона Скрипаля: вино, вербовка и месть Кремля

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Джонсон также заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия в течении  последних 10 лет создавала запасы вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипаля.

Украинская правда
Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Росcия скандал
powered by lun.ua
По теме
Туск: 14 государств-членов ЕС решили выдворить российских дипломатов 26 марта 2018, 16:31
Польша объявила четырех дипломатов РФ персонами нон грата 26 марта 2018, 16:22
В Кремле отреагировали на слова о запрете "плохих новостей" из Кемерово 26 марта 2018, 16:18
Все новости
Главные новости
50 парней сорвали выставку на Docudays UA: "потоптали" права человека
В МИД рассказали о секретной службе российских дипломатов-изгнанников
США закрывают консульство РФ в Сиэтле и высылают 60 дипломатов
Туск: 14 государств-членов ЕС решили выдворить российских дипломатов
Все новости
социум

В Киеве появилась "Скорая собачья помощь" для бездомных животных

инфографика

Что должно быть в тарелке правильно питающегося человека