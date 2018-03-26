Наєв: ВЦА підпорядковуватимуться Об’єднаному оперативному штабу ЗСУ після його створення

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Понеділок, 26 березня 2018, 22:12

Командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що Донецька і Луганська військово-цивільні адміністрації будуть підпорядковуватися у питаннях нацбезпеки Об’єднаному оперативному штабу ЗСУ після його створення.

Про це Сергій Наєв повідомив в інтерв’ю "5 каналу".

"Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ  спрямовує, координує і контролює діяльність військово-цивільних адміністрацій Донецької і Луганської областей з питань національної безпеки і оборони. Я, як командуючий, і підлеглий мені Об’єднаний оперативний штаб сприятимемо забезпеченню комплексного розвитку безпекової, економічної, інформаційної, телекомунікаційної, соціальної та гуманітарної структур на територіях, прилеглих до тимчасово окупованих в Донецькій і Луганській областей", - пояснив Наєв.

На питання ведучого, чи вказуватиме Наєв керівникам ВЦА, як їм діяти, він відповів, що сподівається, що "до цього не дійде".

"У мене досить хороші стосунки як із паном Жебрівським, так і з паном Гарбузом. Ми обидва працюємо на український народ, я думаю, до цього не дійде. Але за повноваженнями, останнє слово за командувачем з визначених питань", - зазначив він.

Водночас, він підкреслив, що матиме відповідні повноваження лише після початку операції Об’єднаних сил.

"Це станеться після того, як почнеться операція Об’єднаних сил, згідно з указом, це буде оголошено і я безпосередньо приступлю до виконання планових заходів, які я затверджу у свого керівництва", - сказав Наєв.

Як відомо, 16 березня президент Петро Порошенко призначив командувачем Об'єднаних сил на Донбасі генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

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Марія Думанська, УП
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Теми: Об'єднані сили на Донбасі Наєв Донбас
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