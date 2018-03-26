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Наев: ВГА будут подчиняться Объединенному оперативному штабу ВСУ после его создания

Понедельник, 26 марта 2018, 22:12

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что Донецкая и Луганская военно-гражданские администрации будут подчиняться в вопросах нацбезопасности Объединенному оперативному штабу ВСУ после его создания.

Об этом Сергей Наев сообщил в интервью "5 каналу".

"Объединенный оперативный штаб ВСУ направляет, координирует и контролирует деятельность военно-гражданских администраций Донецкой и Луганской областей по вопросам национальной безопасности и обороны. Я, как командующий, и подчиненный мне Объединенный оперативный штаб будем способствовать обеспечению комплексного развития безопасности, экономической, информационной , телекоммуникационной, социальной и гуманитарной структур на территориях, прилегающих к временно оккупированным в Донецкой и Луганской областях", - пояснил Наев.

На вопрос ведущего, будет ли указывать Наев руководителям ВГА, как им действовать, он ответил, что надеется, что "до этого не дойдет".

"У меня достаточно хорошие отношения как с господином Жебривским, так и с господином Гарбузом. Мы оба работаем на украинский народ, я думаю, до этого не дойдет. Но по полномочиям, последнее слово за командующим по определенным вопросам", - отметил он.

Вместе с тем он подчеркнул, что будет иметь соответствующие полномочия только после начала операции Объединенных сил.

"Это произойдет после того, как начнется операция Объединенных сил, согласно указу, это будет объявлено и я непосредственно приступлю к выполнению плановых мероприятий, которые я утвержу у своего руководства", - сказал Наев.

Как известно, 16 марта президент Петр Порошенко назначил командующим Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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Мария Думанская, УП
Темы: Объединенные силы на ДонбассеНаевДонбасс
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