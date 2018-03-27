Луценко підтвердив, що ГПУ і НАБУ ведуть слідство щодо Холодницького

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Вівторок, 27 березня 2018, 00:29

Генеральна прокуратура України спільно з Національним Антикорупційним бюро проводить слідчі дії, що стосуються керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Інформацію про це підтвердив генеральний прокурор України Юрій Луценко в ефірі телеканалу ICTV, передає Інтерфакс-Україна.

"Дійсно, відповідно до законодавства Генеральна прокуратура України спільно з Національним Антикорупційний бюро проводила слідчі дії, які стосувалися, в тому числі і керівника САП пана Холодницького", - повідомив Луценко

Крім того, генпрокурор зазначив, що слідчі дії тільки починаються, у зв'язку з чим, йому нічого більше повідомити на даний момент.

"Тільки в результаті допитів, експертиз зможу повідомити про те, чи є ознаки кримінальних правопорушень, які зафіксовані на прослуховуючому пристрої, який було встановлено в кабінеті керівника САП", - додав генпрокурор.

Як повідомлялося, раніше УП з'ясувала, що в кабінеті глави САП Холодницького була встановлена ​​"прослушка". "Жучки" нібито були прикріплені до стінки акваріума.

У свою чергу директор НАБУ Артем Ситник назвав спотвореною інформацію про негласне прослуховування в кабінеті Холодницького.

Більше про прослуховування у Холодницького читайте у матеріалі УП: Шпигунські ігри, або "Жучки" в кабінеті Холодницького  

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Теми: прослуховування Холодницький Луценко НАБУ Генпрокуратура
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