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Луценко подтвердил, что ГПУ и НАБУ ведут следствие в отношении Холодницкого

Вторник, 27 марта 2018, 00:29

Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным Антикоррупционным бюро проводит следственные действия, касающиеся руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Информацию об этом подтвердил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала ICTV, передает Интерфакс-Украина.

"Действительно, в соответствии с законодательством Генеральная прокуратура Украины совместно с Национальным Антикоррупционный бюро проводила следственные действия, которые касались, в том числе и руководителя САП господина Холодницкого", - сообщил Луценко

Кроме того, генпрокурор отметил, что следственные действия только начинаются, в связи с чем, ему нечего больше сообщить на данный момент.

"Только в результате допросов, экспертиз смогу сообщить о том, есть ли признаки уголовных правонарушений, которые зафиксированы на прослушивающим устройстве, которое было установлено в кабинете руководителя САП", - добавил генпрокурор.

Как сообщалось, ранее УП выяснила, что  в кабинете главы САП Холодницкого была установлена "прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласной прослушке в кабинете Холодницкого.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".

Темы: прослушкаХолодницкийЛуценкоНАБУГенпрокуратура
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