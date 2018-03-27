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ЗМІ: Нардеп Геращенко живе в елітній квартирі, яку орендує тесть без доходів

Вівторок, 27 березня 2018, 10:59
ЗМІ: Нардеп Геращенко живе в елітній квартирі, яку орендує тесть без доходів

Майже 3 тисячі доларів щомісяця сплачує за оренду квартири для родини народного депутата Антона Геращенка його 62-річний тесть Олексій Шамбур.

Про це йдеться у розслідуванні "Тесть печерського рівня" для програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Зазначається, що до квартири на 190 квадратних метрів в одному з найвідоміших будинків у центрі Києва родина Антона Геращенка в'їхала на другий рік його депутатства - у 2016 році. В той же рік тесть нардепа, Олексій Шамбур зареєстрував ФОП з "наукової діяльності" і почав фінансувати проживання зятя.

 

"У мене нема стільки грошей, щоб купувати таку квартиру. Орендуємо разом з тестем. Це наше спільне з тестем рішення, нас це влаштовує", -  прокоментував програмі ситуацію нардеп.

За даними журналістів, Олексій Шамбур постійно проживає в Полтаві.

Повідомляється, що близько десяти років він не отримував доходу, а з 2016 року встиг заробити близько 270-ти тисяч гривень.

"Водночас його витрати на оренду квартири, в якій він не живе перевищують півтора мільйона гривень. Окрім того ще близько мільйона Шамбур у тому ж 2016 році виклав за позашляховик Santa Fe, яким користується Геращенко", - йдеться у розслідуванні.

 

Журналістам нардеп зазначив, що тесть оплачує квартиру з накопичень, але яким чином зароблених, сказати не зміг.

"На поверсі, на якому мешкає нардеп під час здачі будинку була одна квартира, пізніше "розбита" на дві - 190 кв.м. і 70 кв.м. Зазначимо, що доступ на поверх повністю перекритий: вихід на сходи зачинений, а обидва ліфти не піднімаються на цей поверх без використання спецключа, що є не надто типовим для орендованого житла", - сказано у програмі.

Повідомляється, що власником обох квартир записаний 62-річний Олександр Даниленко, який, маючи житло на Печерську, живе на околиці найвіддаленішого житлового масиву Києва - Троєщині.

У коментарі журналістам він не відразу зміг згадати, що Геращенко винаймає в нього житло.

Зазначається, що під час підготовки матеріалу, власником сусідньої з Геращенком квартири замість Даниленка став адвокат Сергій Нижний, який у 2016-му році працював з помічницею нардепа.

Проте він свій зв'язок з нардепом заперечив.

Українська правда

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Теми: Геращенко Антонквартири
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