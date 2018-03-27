СМИ: Нардеп Геращенко живет в элитной квартире, которую арендует тесть без доходов

Почти 3 тысячи долларов ежемесячно платит за аренду квартиры для семьи народного депутата Антона Геращенко его 62-летний тесть Алексей Шамбур.

Об этом говорится в расследовании "Тесть Печерского уровня" для программы "Наши деньги с Денисом Бигусом".

Отмечается, что в квартиру на 190 квадратных метров в одном из самых известных зданий в центре Киева семья Антона Геращенко въехала на второй год его депутатства - в 2016 году. В тот же год тесть нардепа, Алексей Шамбур зарегистрировал ЧП с "научной деятельности" и начал финансировать проживание зятя.

"В меня нет столько денег, чтобы покупать такую ​​квартиру. Арендуем вместе с тестем. Это наше общее с тестем решение, нас это устраивает", - прокомментировал программе ситуацию нардеп.

По данным журналистов, Алексей Шамбур постоянно проживает в Полтаве.

Сообщается, что около десяти лет он не получал дохода, а с 2016 года успел заработать около 270-ти тысяч гривен.

"Вместе с тем его расходы на аренду квартиры, в которой он живет, превышают полтора миллиона гривен. Кроме того еще около миллиона Шамбур в том же 2016 году выложил за внедорожник Santa Fe, которым пользуется Геращенко", - говорится в расследовании.

Журналистам нардеп отметил, что тесть оплачивает квартиру с накоплений, но каким образом заработанных, сказать не смог.

"На этаже, на котором живет нардеп во время сдачи дома была одна квартира, позже" разбита "на две - 190 кв.м. и 70 кв.м. Отметим, что доступ на этаж полностью перекрыт: выход на лестницу закрыт, а оба лифта не поднимаются на этот этаж без использования спецключа, что не слишком типично для арендованного жилья", - говорится в программе.

Сообщается, что владельцем обеих квартир записан 62-летний Александр Даниленко, который, имея жилье на Печерске, живет на окраине отдаленного жилого массива Киева - Троещине.

В комментарии журналистам он не сразу смог вспомнить, что Геращенко снимает у него жилье.

Отмечается, что во время подготовки материала, владельцем соседней с Геращенко квартиры вместо Даниленко стал адвокат Сергей Нижний, который в 2016-м году работал с помощницей нардепа.

Однако он свою связь с нардепом опроверг.