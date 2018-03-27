"Національні Дружини" взяли під охорону телеканал ZIK

В організації "Національні Дружини" заявили, що взяли під охорону телеканал ZIK, щоб "захистити свободу слова".

Про це йдеться у повідомленні Нацдружин у Facebook.

"Свобода потребує захисту. Свобода слова - цінність, яку треба захищати в першу чергу. Національні Дружини отримали інформацію про те, що телеканал ZIK опинився заручником недобросовісних інтриг Банкової та опозиції - готуються провокації, жертвами яких можуть стати прості журналісти, працівники та гості телеканалу, або навіть випадкові перехожі", - йдеться у заяві.

На думку представників "Нацдружин" влада розпочала наступ на свободу слова.

"Національні Дружини наголошують про свою готовність допомагати будь-яким українським ЗМІ, що відчувають на собі тиск з боку цієї влади", - сказано у публікації.

Зазначається, що телеканал звернувся по допомогу до організації і від 27 березня Нацдружини "беруть на себе зобов’язання гарантувати представникам даного ЗМІ право на чесну роботу та повну безпеку".

"Ми не дозволимо провокацій. Про перебіг подій навколо телеканалу обіцяємо інформувати в режимі реального часу", - заявили у Нацдружинах.

Також у Facebook опубліковано заява від заступника директора телеканалу Вадима Зака, де йдеться про те, що нібито готуєся силове захоплення ZIK і є небезпека для життя та здоров'я колективу телеканалу.

Він попросив Нацдружини запобігти його "рейдерському захопленню".

На минулому тижні ZIK опублікував заяву, у якій також йшлося про те, що планується силове захоплення телеканалу.

"З усвідомленням усієї серйозності даної заяви та її наслідків, телеканал ZIK вважає за необхідне терміново повідомити глядацьку аудиторію, правоохоронні органи та міжнародні правозахисні організації про те, що на наш канал вже найближчим часом готується атака", - сказано у повідомленні на сайті телеканалу.

Повідомлялося, що силове захоплення Жовтневого палацу, де дислокується телеканал, може статися будь-якої миті.

На ZIK додали, що "за інформацією з надійних джерел, за організацією захоплення стоїть Адміністрація Президента, однак здійснюватися атака на телеканал буде руками підконтрольних їй радикальних організацій".

Також повідомлялося, що з 1 березня Національна гвардія в односторонньому порядку розірвала угоду про охорону телеканалу.

У свою чергу у прес-службі Адміністрації президента спростували заяву телеканалу ZIK про те, що АП нібито стоїть за організацією майбутнього захоплення київського офісу телеканалу в Жовтневому палаці.

"Ця інформація не просто не відповідає дійсності, а належить до таких, які характеризуються одним словом – маячня. Сподіваємося, що журналістські стандарти спонукають авторів заяви спростувати її", – сказали у прес-службі "Детектора медіа".

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