На суді щодо нападу на Жмеринську міськраду сталася сутичка, розпилили газ

У Вінницькому міському суді під час засідання з обрання міри запобіжного заходу 22 особам, які вчинили протиправні дії в приміщенні Жмеринської міськради, сталася сутичка, невідомі розпилили сльозогінний газ.

Джерело: Служба судової охорони

Деталі: У суботу біля будівлі суду зібралися близько 50 осіб, в тому числі представники ГО "Національний корпус" та "Національні дружини".

Співробітники Служби судової охорони взяли під ретельний контроль проходження до будівлі суду всіх відвідувачів.

Дослівно: "Водночас о 10.20 групою радикально налаштованих осіб здійснено спробу проходу до зали судових засідань без відповідного догляду. Співробітники Служби судової охорони стали на заваді цьому, в результаті чого виникла сутичка, під час якої невідома особа розпилила газ сльозогінної та дратівливої дії.

Невідомі особи були витіснені співробітниками Служби судової охорони і залишили приміщення суду".

Деталі: Наразі судові засідання тривають. Співробітники Служби судової охорони допускають до зал судових засідань лише осіб, внесених судовими розпорядниками до відповідних списків.

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