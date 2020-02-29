На суді щодо нападу на Жмеринську міськраду сталася сутичка, розпилили газ

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Субота, 29 лютого 2020, 15:27
Служба судової охорони

У Вінницькому міському суді під час засідання з обрання міри запобіжного заходу 22 особам, які вчинили протиправні дії в приміщенні Жмеринської міськради, сталася сутичка, невідомі розпилили сльозогінний газ.

Джерело: Служба судової охорони

Деталі: У суботу біля будівлі суду зібралися близько 50 осіб, в тому числі представники ГО "Національний корпус" та "Національні дружини".

Співробітники Служби судової охорони взяли під ретельний контроль проходження до будівлі суду всіх відвідувачів.

Дослівно: "Водночас о 10.20 групою радикально налаштованих осіб здійснено спробу проходу до зали судових засідань без відповідного догляду. Співробітники Служби судової охорони стали на заваді цьому, в результаті чого виникла сутичка, під час якої невідома особа розпилила газ сльозогінної та дратівливої дії.

 

Невідомі особи були витіснені співробітниками Служби судової охорони і залишили приміщення суду".

Деталі: Наразі судові засідання тривають. Співробітники Служби судової охорони допускають до зал судових засідань лише осіб, внесених судовими розпорядниками до відповідних списків.

Передісторія:

  • 27 лютого близько 11 години понад 20 чоловіків увірвалися до приміщення міськради у Жмеринці. Як заявили у поліції, вони намагалися завадити проведенню чергової сесії.  
  • Згодом поліція повідомила про затримання 19 осіб, у тому числі – лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" і "Національні дружини".
  • Водночас у Нацдружин заявили, що у приміщенні міськради тітушки за підтримки поліції накинулися на мітингарів, які виступали проти хабарництва, а самих активістів Нацдружини затягували у приміщення, жорстоко били стільцями та кийками.
  • 28 лютого правоохоронці повідомили про підозру у хуліганстві 19 особам, які застосували силу до депутатів Жмеринської міської ради та поліцейських.

Українська правда
Теми: Вінницька область бійка Національні дружини суд


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