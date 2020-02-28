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Нападникам на Жмеринську міськраду оголосили підозру у хуліганстві

П'ятниця, 28 лютого 2020, 13:53
Нападникам на Жмеринську міськраду оголосили підозру у хуліганстві

Правоохоронці повідомили про підозру у хуліганстві 19 особам, які 27 лютого застосували силу до депутатів Жмеринської міської ради та поліцейських.

Джерело: відділ комунікації поліції Вінницької області

Дослівно: "27 лютого 19  особам, які вчинили протиправні дії в приміщенні Жмеринської міської ради, застосували фізичну силу до поліцейських при виконанні службових обов’язків  та до  депутатів міськради, оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство)".

Деталі: Зазначається, що станом на ранок 28 лютого до лікарні звернулись 10 поліцейських, 4 з них – госпіталізовані.

Що було раніше: 27 лютого близько 11 години понад 20 чоловіків увірвалися до приміщення міськради у Жмеринці. Як заявили у поліції, вони намагалися завадити проведенню чергової сесії.  

Згодом поліція повідомила про затримання 19 осіб, у тому числі – лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" і "Національні дружини".

Водночас у Нацдружин заявили, що у приміщенні міськради тітушки за підтримки поліції накинулися на мітингарів, які виступали проти хабарництва, а самих активістів Нацдружини затягували у приміщення, жорстоко били стільцями та кийками.

Українська правда

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Теми: поліціяВінницька областьНаціональні дружинибійка
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