Вінницький міський суд обрав запобіжний захід 22 особам, яких було затримано за вчинення протиправних дій у Жмеринській міській раді.

Джерело: Відділ комунікації поліції Вінницької області

Деталі: За даними правоохоронців, 13 затриманим на час досудового розслідування обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.

Дослівно: "Трьом затриманим призначено покарання у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень, шістьом - цілодобовий домашній арешт".

Деталі: У поліції нагадали, що під час припинення протиправних дій травми різного ступеню важкості отримали 10 працівників поліції, 6 з них госпіталізовані.

Що передувало: