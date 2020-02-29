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Нападникам на міськраду у Жмеринці обрали запобіжні заходи

Субота, 29 лютого 2020, 19:18
Нападникам на міськраду у Жмеринці обрали запобіжні заходи

Вінницький міський суд обрав запобіжний захід 22 особам, яких було затримано за вчинення протиправних дій у Жмеринській міській раді.

Джерело: Відділ комунікації поліції Вінницької області

Деталі: За даними правоохоронців, 13 затриманим на час досудового розслідування обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. 

Дослівно: "Трьом затриманим призначено покарання у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень, шістьом - цілодобовий домашній арешт". 

Деталі: У поліції нагадали, що під час припинення протиправних дій травми різного ступеню важкості отримали 10 працівників поліції, 6 з них госпіталізовані.

Що передувало: 

  • 27 лютого близько 11 години понад 20 чоловіків увірвалися до приміщення міськради у Жмеринці. Як заявили у поліції, вони намагалися завадити проведенню чергової сесії.  
  • Згодом поліція повідомила про затримання 19 осіб, у тому числі – лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" і "Національні дружини".
  • Водночас у Нацдружин заявили, що у приміщенні міськради тітушки за підтримки поліції накинулися на мітингарів, які виступали проти хабарництва, а самих активістів Нацдружини затягували у приміщення, жорстоко били стільцями та кийками.
  • 28 лютого правоохоронці повідомили про підозру у хуліганстві 19 особам, які застосували силу до депутатів Жмеринської міської ради та поліцейських.
  • 29 лютого у Вінницькому міському суді під час засідання з обрання міри запобіжного заходу 22 особам, які вчинили протиправні дії у приміщенні Жмеринської міськради, сталася сутичка під час "спроби радикально налаштованих осіб пройти до зали судових засідань", невідомі розпилили сльозогінний газ.

Українська правда

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Теми: Вінницька областьНаціональні дружинисудполіція
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