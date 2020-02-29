Нападникам на міськраду у Жмеринці обрали запобіжні заходи
Субота, 29 лютого 2020, 19:18
Вінницький міський суд обрав запобіжний захід 22 особам, яких було затримано за вчинення протиправних дій у Жмеринській міській раді.
Джерело: Відділ комунікації поліції Вінницької області
Деталі: За даними правоохоронців, 13 затриманим на час досудового розслідування обрано запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави.
Дослівно: "Трьом затриманим призначено покарання у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 168 тисяч гривень, шістьом - цілодобовий домашній арешт".
Деталі: У поліції нагадали, що під час припинення протиправних дій травми різного ступеню важкості отримали 10 працівників поліції, 6 з них госпіталізовані.
Що передувало:
- 27 лютого близько 11 години понад 20 чоловіків увірвалися до приміщення міськради у Жмеринці. Як заявили у поліції, вони намагалися завадити проведенню чергової сесії.
- Згодом поліція повідомила про затримання 19 осіб, у тому числі – лідерів громадських об’єднань "Едельвейс" і "Національні дружини".
- Водночас у Нацдружин заявили, що у приміщенні міськради тітушки за підтримки поліції накинулися на мітингарів, які виступали проти хабарництва, а самих активістів Нацдружини затягували у приміщення, жорстоко били стільцями та кийками.
- 28 лютого правоохоронці повідомили про підозру у хуліганстві 19 особам, які застосували силу до депутатів Жмеринської міської ради та поліцейських.
- 29 лютого у Вінницькому міському суді під час засідання з обрання міри запобіжного заходу 22 особам, які вчинили протиправні дії у приміщенні Жмеринської міськради, сталася сутичка під час "спроби радикально налаштованих осіб пройти до зали судових засідань", невідомі розпилили сльозогінний газ.
Українська правда