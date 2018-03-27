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Путін оголосив жалобу в Росії

Вівторок, 27 березня 2018, 13:33

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про оголошення жалоби в середу, 28 березня в зв'язку із загибеллю людей в результаті пожежі в місті Кемерово.

Про це, посилаючись на прес-службу Кремля, повідомляє російський "Інтерфакс".

У той же час на офіційному інтернет-порталі російського прездента документ поки не опублікований.

Як повідомлялося, в торговому центрі "Зимняя вишня" в Кемерові 25 березня сталася пожежа. Займання виникло на останньому поверсі, де знаходилися кінозали і в неділю було багато дітей.

За останніми даними, загинули 64 людини, серед них - 41 дитина.

Є також інформація про зниклих без вести, але їх кількість різниться.

27 березня на площі Совєтов проходить масовий стихійний мітинг, на якому виступають родичі загиблих.

Президент Росії Володимир Путін вважає причиною пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" недбалість людей.

Теми: Росія
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