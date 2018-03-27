Путин объявил траур в России

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Вторник, 27 марта 2018, 13:33

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово.

Об этом, ссылаясь на пресс-службу Кремля, сообщает российский "Интерфакс".

В то же время на официальном интернет-портале российского прездента документ пока не опубликован.

Как сообщалось, в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово 25 марта произошел пожар. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей.

По последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок.

Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

27 марта на площади Советов проходит массовый стихийный митинг, на котором выступают родственники погибших.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает причиной пожара в торговом центре "Зимняя вишня" халатность людей.

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Темы: Росcия
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