У Кемерові зібрали дані про 85 зниклих безвісти, більшість – діти

Родичі жертв пожежі в російському місті Кемерово зібрали дані про 85 зниклих безвісти.



Про це повідомляє 27 березня російський "Інтерфакс".



"Дані отримані особисто, поштою та смс. Прізвища не повторюються. 70% зниклих безвісти - діти, середній вік - 10-13 років", – сказав співрозмовник агентства в штабі, створеному родичами жертв пожежі.



Він зазначив, що дані планують передати в поліцію.



Раніше у вівторок член ініціативної групи Расим Яролієв, який складає на площі альтернативний список зниклих без вести на пожежі, повідомив, що йому надали інформацію про 78 зниклих, з яких близько 70 – діти.



Пожежа в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово сталася 25 березня. Займання виникло на останньому поверсі, де знаходилися кінозали і в неділю було багато дітей. За останніми даними, загинули 64 людини, серед них – 41 дитина.



Госпіталізовано 15 осіб. Є також інформація про зниклих безвісти, але їх кількість різниться.



У вівторок на площі Совєтов проходить масовий стихійний мітинг, на якому виступають родичі загиблих і ті, хто вижив. Присутні вимагають відставки влади і щоб до них вийшов президент Росії Володимир Путін, який прилетів 27 березня в Кемерово.



Акція триває вже шість годин, однак до теперішнього часу близько третини учасників мітингу вже залишили площу, пише видання.



Путін підписав указ про оголошення жалоби в середу, 28 березня в зв'язку з загибеллю людей у результаті пожежі в Кемерово.