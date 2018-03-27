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У Кемерові зібрали дані про 85 зниклих безвісти, більшість – діти

Вівторок, 27 березня 2018, 14:16

Родичі жертв пожежі в російському місті Кемерово зібрали дані про 85 зниклих безвісти.

Про це повідомляє 27 березня російський "Інтерфакс".

"Дані отримані особисто, поштою та смс. Прізвища не повторюються. 70% зниклих безвісти - діти, середній вік - 10-13 років", – сказав співрозмовник агентства в штабі, створеному родичами жертв пожежі.

Він зазначив, що дані планують передати в поліцію.

Раніше у вівторок член ініціативної групи Расим Яролієв, який складає на площі альтернативний список зниклих без вести на пожежі, повідомив, що йому надали інформацію про 78 зниклих, з яких близько 70 – діти.

Пожежа в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово сталася 25 березня. Займання виникло на останньому поверсі, де знаходилися кінозали і в неділю було багато дітей. За останніми даними, загинули 64 людини, серед них – 41 дитина.

Госпіталізовано 15 осіб. Є також інформація про зниклих безвісти, але їх кількість різниться.

У вівторок на площі Совєтов проходить масовий стихійний мітинг, на якому виступають родичі загиблих і ті, хто вижив. Присутні вимагають відставки влади і щоб до них вийшов президент Росії Володимир Путін, який прилетів 27 березня в Кемерово.

Акція триває вже шість годин, однак до теперішнього часу близько третини учасників мітингу вже залишили площу, пише видання.

Путін підписав указ про оголошення жалоби в середу, 28 березня в зв'язку з загибеллю людей у результаті пожежі в Кемерово.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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