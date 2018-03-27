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В Кемерово собрали данные о 85 пропавших без вести, большинство – дети

Вторник, 27 марта 2018, 14:16

Родственники жертв пожара в российском городе Кемерово собрали данные о 85 пропавших без вести.

Об этом сообщает 27 марта российский "Интерфакс".

"Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести - дети, средний возраст - 10-13 лет", - сказал собеседник агентства в штабе, созданном родственниками жертв пожара.

Он отметил, что данные планируется передать в полицию.

Ранее во вторник член инициативной группы Расим Яролиев, составляющий на площади альтернативный список пропавших без вести на пожаре, сообщил, что ему предоставили информацию о 78 пропавших, из которых около 70 – дети.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека, среди них – 41 ребенок..

Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

Во вторник на площади Советов проходит массовый стихийный митинг, на котором выступают родственники погибших и выжившие. Собравшиеся требуют отставки властей и чтобы к ним вышел президент России Владимир Путин, который прилетел 27 марта в Кемерово.

Акция продолжается уже шесть часов, однако к настоящему времени около трети митингующих уже покинули площадь.

Путин подписал указ об объявлении траура в среду, 28 марта в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcия
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