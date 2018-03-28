Балух після оголошення голодування п'є тільки воду і чай - правозахисники

175 переглядів
Середа, 28 березня 2018, 00:14

Засуджений в окупованому РФ Криму Володимир Балух після оголошення голодування п'є тільки воду і чай.

Про це повідомила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, передає "Крим.Реалії".

"Адвокат намагався кілька разів відвідати Балуха, але через великі черги в СІЗО йому так і не вдалося цього зробити. Поки що нам відомо, що він вживає тільки рідини: вода, чай. Ніяких твердих продуктів він не їсть", – підкреслила Скрипник.

"Після того, як 12 березня Балуха повезли на суд в Роздольне і обрали йому запобіжний захід – його відразу відвезли в одиночну камеру, не давши зібрати особисті речі, предмети гігієни. Ми зараз не знаємо, чи є у нього необхідні речі", – додала вона.

За словами правозахисників, Балух перебуває без зв'язку в одиночній камері під цілодобовим спостереженням, такі спеціальні умови утримання для тих, хто оголосив голодування.

Зараз зв'язку з політв'язнем у родичів немає, він можливий тільки через адвокатів.

При цьому російський адвокат Ольга Дінзе повідомляє, що не може зв'язатися Балухом.

"Думаю, ми побачимося в кінці березня або на початку квітня. Суд призначений на 2 квітня", - сказала вона.

Як стало відомо 19 березня, незаконно засуджений за звинуваченням у зберіганні боєприпасів Балух оголосив безстрокове голодування.

16 січня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха, звинувачуваного у зберіганні боєприпасів, до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: Крим політв'язні Росія
powered by lun.ua
По темі
СБУ не реагуватиме на заяву Поклонської про "правопорушення української влади" 27 березня 2018, 15:45
В Азовському морі затримали судно рибалок під прапором РФ 26 березня 2018, 13:14
Американські літаки провели чергову розвідку біля узбережжя Криму 26 березня 2018, 05:45
Усі новини
Головні новини
Балух після оголошення голодування п'є тільки воду і чай - правозахисники
Розкрадання коштів "Держінвестпроекту": НАБУ повідомило про сьомого підозрюваного
У Росії Сущенку продовжили арешт на півроку
У ГПУ спростовують інформацію про розпродаж військової техніки на Житомирщині
Усі новини
соціум

Хто такі ВІЛ-дисиденти і чим вони небезпечні

соціум

Шана різноманіттю: Як це – бути парою з інвалідністю