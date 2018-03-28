Балух после объявления голодовки пьет только воду и чай - правозащитники

Осужденный в оккупированном РФ Крыму Владимир Балух после объявления голодовки пьет только воду и чай.

Об этом сообщила руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник, передает "Крым.Реалии".

"Адвокат пытался несколько раз посетить Балуха, но из-за больших очередей в СИЗО ему так и не удалось этого сделать. Пока нам известно, что он употребляет только жидкости: вода, чай. Никаких твердых продуктов он не ест", – подчеркнула Скрипник.

После того как 19 марта Балуха повезли на суд в Раздольное и избрали ему меру пресечения – его сразу отвезли в одиночную камеру, не дав собрать личные вещи, предметы гигиены. Мы сейчас не знаем, есть ли у него необходимые вещи", – добавила она.

По словам правозащитников, Балух находится без связи в одиночной камере под круглосуточным наблюдением, таковы специальные условия содержания для объявивших голодовку.

Сейчас связи с политузником у родственников нет, она возможна только через адвокатов Владимира Балуха.

При этом российский адвокат Ольга Динзе сообщает, что не может связаться Балухом.

"Думаю, мы увидимся в конце марта или в начале апреля. Суд назначен на 2 апреля", - сказала она.

Как стало известно 19 марта, незаконно осужденный по обвинению в хранении боеприпасов Балух объявил бессрочную голодовку.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.