Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні наголошує на важливі ролі Громадської ради доброчесності у виборі суддів.

"Громадська рада доброчесності відіграє вирішальну, передбачену законом роль у процесі відбору суддів", – заявляє дипустанова у Twitter.

"Спільна робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів та ГРД є обов’язковою умовою успішної судової реформи", – наголошує американське посольство.

Громадська рада доброчесності відіграє вирішальну, передбачену законом роль у процесі відбору суддів. Спільна робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів та ГРД є обов’язковою умовою успішної судової реформи. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 28, 2018

Як відомо, 25 березня Громадська рада доброчесності заявила, що припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів, адже Вища кваліфікаційна комісія суддів технічно "витиснула" її з процесу переатестації і "влаштовує суддям псевдоперевірку".

У відповідь у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України заявили, що не відмовляються від співпраці з Громадською радою доброчесності, але можуть працювати і без неї.

27 березня Вища кваліфікаційна комісія продовжила проводити співбесіди з суддями без Громадської ради доброчесності, а остання наголосила, що ВККС ігнорує заяву ради про припинення співпраці і проводить "імітацію оцінювання суддів".