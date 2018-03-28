Посольство США закликає ВККС поладнати з Громадською радою доброчесності

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Середа, 28 березня 2018, 11:14

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні наголошує на важливі ролі Громадської ради доброчесності у виборі суддів.

"Громадська рада доброчесності відіграє вирішальну, передбачену законом роль у процесі відбору суддів", – заявляє дипустанова у Twitter.

"Спільна робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів та ГРД є обов’язковою умовою успішної судової реформи", – наголошує американське посольство.

Як відомо, 25 березня Громадська рада доброчесності заявила, що припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів, адже Вища кваліфікаційна комісія суддів технічно "витиснула" її з процесу переатестації і "влаштовує суддям псевдоперевірку".

У відповідь у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України заявили, що не відмовляються від співпраці з Громадською радою доброчесності, але можуть працювати і без неї.

27 березня Вища кваліфікаційна комісія продовжила проводити співбесіди з суддями без Громадської ради доброчесності, а остання наголосила, що ВККС ігнорує заяву ради про припинення співпраці і проводить "імітацію оцінювання суддів".

Олена Рощенко, УП
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Теми: суд США
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