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Посольство США призывает ВККС и Совет добропорядочности поладить

Среда, 28 марта 2018, 11:14

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине отмечает важную роль Общественного совета добропорядочности в выборе судей.

"Общественный совет добропорядочности играет решающую, предусмотренную законом роль в процессе отбора судей", – заявляет дипучреждение в Twitter.

"Совместная работа Высшей квалификационной комиссии судей и ОСД является обязательным условием успешной судебной реформы", – отмечает американское посольство.

Как известно, 25 марта Общественный совет добропорядочности заявил, что прекращает участие в процессе квалификационной оценки судей, так как Высшая квалификационная комиссия судей технически "вытеснила" его из процесса переаттестации и "устраивает судьям псевдопроверку".

В ответ в Высшей квалификационной комиссии судей Украины заявили, что не отказываются от сотрудничества с Общественным советом добропорядочности, но могут работать и без него.

27 марта Высшая квалификационная комиссия продолжила проводить собеседования с судьями без Общественного совета добропорядочности, а последняя отметила, что ВККС игнорирует заявление совета о прекращении сотрудничества и проводит "имитацию оценки судей".

Алена Рощенко, УП
Темы: судСША
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