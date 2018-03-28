Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине отмечает важную роль Общественного совета добропорядочности в выборе судей.

"Общественный совет добропорядочности играет решающую, предусмотренную законом роль в процессе отбора судей", – заявляет дипучреждение в Twitter.



"Совместная работа Высшей квалификационной комиссии судей и ОСД является обязательным условием успешной судебной реформы", – отмечает американское посольство.

Громадська рада доброчесності відіграє вирішальну, передбачену законом роль у процесі відбору суддів. Спільна робота Вищої кваліфікаційної комісії суддів та ГРД є обов’язковою умовою успішної судової реформи. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 28, 2018

Как известно, 25 марта Общественный совет добропорядочности заявил, что прекращает участие в процессе квалификационной оценки судей, так как Высшая квалификационная комиссия судей технически "вытеснила" его из процесса переаттестации и "устраивает судьям псевдопроверку".



В ответ в Высшей квалификационной комиссии судей Украины заявили, что не отказываются от сотрудничества с Общественным советом добропорядочности, но могут работать и без него.



27 марта Высшая квалификационная комиссия продолжила проводить собеседования с судьями без Общественного совета добропорядочности, а последняя отметила, что ВККС игнорирует заявление совета о прекращении сотрудничества и проводит "имитацию оценки судей".