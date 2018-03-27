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Комісія продовжила співбесіди з суддями. У ГРД очікують "жертвопринесення"

Вівторок, 27 березня 2018, 16:12

Вища кваліфікаційна комісія 27 березня продовжила проводити співбесіди з суддями, які проходять оцінювання, без участі Громадської ради доброчесності.

Про це йдеться у повідомленні на сайті ВККС.

"Вже 27 березня 2018 року відбудуться наступні співбесіди із суддями, що проходять оцінювання. Комісія рекомендує суддям, стосовно яких здійснюється процедура кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді, демонструвати витримку і стресостійкість", - йдеться у заяві.

У ВККС зазначили, що Громадська рада доброчесності здійснює "важливу функцію у процесі оцінювання суддівського корпусу країни" і тому комісія пропонує членам ГРД "продовжувати виконання своїх обов’язків та зважати на прості правила оформлення документів".

"У зв’язку із зазначеним ВККСУ пропонує Громадській раді доброчесності виконувати покладені на неї законом обов’язки та сприяти оцінюванню суддів шляхом надання ґрунтовних, належним чином оформлених висновків та інформації стосовно суддів України. Для усунення недоліків вже поданих документів ВККСУ надала ГРД додаткові 10 робочих днів", - повідомили у кваліфікаційній комісії.

У свою чергу у Громадській раді заявили, що ВККС ігнорує їхню заяву про припинення співпраці і проводить "імітацію оцінювання суддів".

"Показово, члени ВККС сьогодні можуть вдатися до звільнення кількох суддів, аби запевнити і суспільство, і міжнародну спільноту в легітимності та ефективності процесу оцінювання суддів", - сказано у повідомленні.

"Втім, ймовірно, як тільки медійний розголос вщухне та увага суспільства зменшиться, ВККС продовжить традицію конвеєр та успішно переатестує усіх суддів", - додати у ГРД

Зазначається, що таке "символічне жертвопринесення" не матиме жодного сенсу у разі, коли решта недоброчесних збережуть свої посади.

"Вкотре підкреслюємо, що кваліфікаційне оцінювання в форматі конвеєру буде позбавлене будь-якого змісту без встановлення реалістичних строків, забезпечення прозорості процесу і результату та скасування ганебних незаконних норм, які унеможливлюють роботу ГРД", - сказано у заяві.

У Громадській раді додали, що у вівторок співбесіди проходять троє  суддів, щодо яких Громадська рада доброчесності надала комісії висновки, у тому числі, і негативні.

Раніше Громадська рада доброчесності заявила, що припиняє участь у процесі кваліфікаційного оцінювання суддів.

На сайті ГРД пояснювалося, що "на суддівському конвеєрі Вища кваліфікаційна комісія суддів України влаштовує суддям псевдоперевірку їхнього професійного рівня та доброчесності. Аби громадськість не перешкоджала такій діяльності, Комісія своїми змінами до Регламенту оцінювання суддів технічно "витиснула" ГРД з одного з головних етапів судової реформи - переатестації суддів".

У Вищий кваліфікаційній комісії суддів України заявили, що не відмовляються від співпраці з Громадською радою доброчесності, але можуть працювати і без неї.

Українська правда
Теми: судВерховний судреформи
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