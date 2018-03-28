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НАЗК дасть роз’яснення щодо e-декларування громадських активістів

Середа, 28 березня 2018, 14:29

Національне агентство з запобігання корупції 29 березня планує прийняти роз'яснення щодо декларування громадськими активістами до 1 квітня.

Про це повідомив щойно обраний новий керівник Національного агентства з запобігання корупції Олександр Мангул на засіданні НАЗК.

Він зазначив, що НАЗК – "це не тільки електронні декларації", але в суспільстві це "питання №1".

"Завершується черговий етап декларування, і ми поділяємо більшість думок громадських активістів щодо необхідності до 1 квітня подати електронні декларації представниками громадських організацій", – сказав Мангул.

"Ми дійсно сподівалися на те, що парламент таки прийме рішення щодо скасування цього декларування. Цього не сталося – і ми маємо зі всіма учасниками процесу реагувати на це", – зазначив він.

"Тому я хочу оголосити про те, що на завтра скликаю позачергове засідання Національного агентства, щоб прийняти роз'яснення, в якому ми б максимально врахували антикорупційні ініціативи Європейського Союзу, думки наших європейських і міжнародних партнерів щодо декларування громадськими активістами", – повідомив Мангул.

"Я думаю, що після доопрацювання сьогодні ми на завтра маємо винести це питання і проголосувати для того, щоб більш-менш було зрозуміло правове поле, в якому мають всі процеси відбуватися", – додав новий голова НАЗК.

Він також повідомив, що узгодить зі своєю попередницею Наталією Корчак подальшу стратегію дій агенції: "Я буду ініціювати найближчим часом засідання, щоб ми почули одне одного і напрацювали шляхи нашої нової співпраці".

Між тим, у Верховній Раді є ініціатива провести 30 березня позачергове засідання з тим, аби скасувати необхідність для громадських активістів декларувати доходи.

Раніше НАЗК пояснювало, що подавати електронну декларацію мають учасники антикорупційних заходів, які отримали певне майно чи кошти в рамках реалізації програм у сфері запобігання корупції.

Так, подати декларацію за 2017 рік мають учасники тренінгу, конференції, навчальних чи просвітницьких заходів щодо боротьба з корупцією, якщо при цьому вони за чужий кошт отримали презентаційні чи навчальні матеріали, канцелярське приладдя, проживали в готелі, харчувалися чи отримали відшкодування за проїзд.

Олена Рощенко, УП
Теми: деклараціїНАЗКзаконодавство
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