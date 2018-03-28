Голови фракцій зберуться у Парубія, щоб поговорити про е-декларування для ГО

28 березня лідери фракцій зберуться на позачерговій нараді у спікера парламенту Андрія Парубія, щоб розглянути законопроект про скасування е-декларування для громадських активістів.

Про це у Facebook повідомив депутат від "Батьківшини" Іван Крулько.

"Після учорашніх консультації із громадськістю сьогодні передали голові ВРУ Андрію Парубію заяву з вимогою скликати у п'ятницю позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення законопроекту про скасування е-декларування для громадських активістів (№6271)", - написав він.

Крулько додав, що заяву підписали народні депутати від різних політичних сил: "Батьківщини", "Самопомочі", "Народного контролю", Народного Руху України, Хвилі тощо.

Нардеп нагадав, що якщо цього не зробити, то вже з 1 квітня вступить у силу стаття президентського закону, за яким громадських активістів можна буде переслідувати і притягати до кримінальної відповідальності за не заповнену е-декларацію.

За словами Крулька, це питання розглядатимуть на позачерговій нараді у Парубія 28 березня о 16:00.

У прес-службі спікера підтвердили, що у середу відбудеться нарада голів фракцій.

"Так дійсно, існує усталена практика, що у тиждень перед сесійним тижнем, тобто тижнем пленарних засідань відбувається нарада голови ВР ради з головами/представниками фракцій з питання формування порядку денного засідань Верховної Ради. Тож сьогодні о 16:00 відбудеться чергова, традиційна нарада", - сказав прес-секретар Парубія Андрій Ковальов.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада провалила голосування щодо відтермінування е-декларування для членів громадських організацій.

27 березня 2017 року президент Петро Порошенко підписав зміни до закону "Про протидію корупції", згідно з якими члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

Євросоюз розкритикував українські поправки до закону про електронне декларування, які передбачають подання декларацій громадськими активістами.

Порошенко згодом просив депутатів скасувати вимогу про зобов’язання громадських активістів подавати електронні декларації.

У лютому представник президента в парламенті Ірина Луценко стверджувала, що громадські активісти погоджуються на запропоноване Порошенком розширене звітування про доходи замість їх декларування.

Водночас антикорупціонери повідомили, що відхилили пропозицію Порошенка щодо декларування.

У НАЗК пояснили, що подавати електронну декларацію мають учасники антикорупційних заходів, які отримали певне майно чи кошти в рамках реалізації програм у сфері запобігання корупції.