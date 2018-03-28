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НАПК даст разъяснение по e-декларированию общественных активистов

Среда, 28 марта 2018, 14:29

Национальное агентство по предупреждению коррупции 29 марта планирует принять разъяснения по поводу декларирования общественными активистами до 1 апреля.

Об этом сообщил только что избранный новый руководитель Национального агентства по предупреждению коррупции Александр Мангул на заседании НАПК.

Он отметил, что НАПК – "это не только электронные декларации", но в обществе это "вопрос №1".

"Завершается очередной этап декларирования, и мы разделяем большинство мнений общественных активистов о необходимости до 1 апреля подать электронные декларации представителями общественных организаций", – сказал Мангул.

"Мы действительно надеялись на то, что парламент таки примет решение об отмене этого декларирования. Этого не произошло – и мы должны со всеми участниками процесса реагировать на это", – отметил он.

"Поэтому я хочу объявить о том, что на завтра собираю внеочередное заседание Национального агентства, чтобы принять разъяснение, в котором мы бы максимально учли антикоррупционные инициативы Европейского Союза, мнения наших европейских и международных партнеров по декларированию общественными активистами", – сообщил Мангул.

"Я думаю, что после доработки сегодня мы завтра должны вынести этот вопрос и проголосовать для того, чтобы более-менее было понятно правовое поле, в котором должны все процессы происходить", – добавил новый глава НАПК.

Он также сообщил, что согласует со своей предшественницей Натальей Корчак дальнейшую стратегию действий агентства: "Я буду инициировать в ближайшее время заседание, чтобы мы услышали друг друга и разработали пути нашего нового сотрудничества".

Между тем, в Верховной Раде есть инициатива провести 30 марта внеочередное заседание с тем, чтобы отменить необходимость для общественных активистов декларировать доходы.

Ранее НАПК объясняло, что подавать электронную декларацию должны участники антикоррупционных мероприятий, которые получили определенное имущество или средства в рамках реализации программ в сфере предотвращения коррупции.

Так, подать декларацию за 2017 год должны участники тренинга, конференции, учебных или просветительских мероприятий по борьбе с коррупцией, если при этом они за чужой счет получили презентационные или учебные материалы, канцелярские принадлежности, проживали в гостинице, питались или получили возмещение за проезд.

Алена Рощенко, УП
Темы: декларацииНАПКзаконодательство
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