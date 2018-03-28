ЗМІ: Прокурора у справі Мартиненка намагаються відсторонити за скаргою адвокатів

Прокурора Спеціальної антикорупційної прокуратури, який веде справу щодо екс-нардепа Миколи Мартиненка, можуть відсторонити від судового процесу за скаргою адвоката, яку підтримав його колишній соратник, а нині член дисциплінарної комісії.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Зазначається, що 29 березня Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів визначатиметься щодо дисциплінарного проступку прокурора САП Андрія Перова.

За даними журналістів програми, доля прокурора наразі в руках одного з керівників цієї кваліфікаційної комісії Віктора Шемчука, який може бути зацікавленим у сприянні Мартиненку.

Повідомляється, що скаргу на прокурора подав адвокат колишнього депутата Петро Бойко.

У розслідуванні зазначається, що підставою для скарги на прокурора, стало засідання Солом'янського суду наприкінці 2017 року, коли екс-парламентарю дозволили вільно виїздити за межі країни.

Нібито після оголошення такого рішення судді, прокурор вийшов, грюкнувши дверима.

"Аж штукатурка посипалася. Така поведінка прокурора... це неадекватна реакція", – заявив захисник Мартиненка.

У той же час начальник четвертого відділу управління процесуального керівництва та безпосередній керівник Перова Роман Симків стверджує, що після того, коли прокурор почув, яке рішення ухвалили, він пішов на інше судове засідання, оскільки поспішав.

"Обов'язку в Перова не було такого, щоб чекати завершення судового засідання, і не його провина, що було відкрите вікно і там був протяг", - сказав він.

За його словами, суддя навіть не звернула увагу на те, що прокурор вийшов і не заявила про неповагу з боку прокурора, що видно із записів суду.

Симків впевнений, що це є тиском на прокурорів у справі, оскільки одна така "догана" записується в особову справу прокурора, а вже дві – дорівнюють його звільненню з органів прокуратури.

"На мою думку, те, що саме зараз, коли справа має передаватись до суду, виникла така скарга і таке рішення заступника Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії – це показово, щоб продемонструвати, який Мартиненко впливовий", - сказав він.

Крім того, автори розслідування повідомляють, що скарга дійшла на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії завдяки заступнику її голови Віктору Шемчуку, який розглядав цю скаргу і підготував висновок про те, що дисциплінарний проступок з боку прокурора Перова таки був.

Зазначається, що окрім іншого, він є важливим свідком у справі заволодіння коштами "Енергоатому" та у 2010 році був депутатом фракції блоку "Наша Україна – Народна самооборона", яку в той час очолював Мартиненко.

У програмі зазначають, що Шемчук міг допомагати Мартиненку у певних "фінансових операціях", за що отримав винагороду у 250 тисяч євро.

Сам заступник Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії стверджує, що немає ніякого конфлікту інтересів у справі щодо догани прокурору, що веде розслідування проти Мартиненка.

"Рішення щодо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, як і до інших прокурорів, будуть ухвалені на законних підставах. І тиску ніякого, в тому числі з боку журналістів, на комісію не допущено", – зазначив Шемчук.

Що стосується Мартиненка, то у коментарі авторам розслідування він заявив, що журналісти оперують "недостовірною інформацією" і пообіцяв у майбутньому, коли завершиться розгляд справи щодо його участі у розкраданні держкоштів, позиватися до ЗМІ, які "займаються його дискредитацією".

Як повідомлялося, 9 січня 2018 року екс-голові комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Миколі Мартиненку та його захисникам відкрили доступ до матеріалів кримінального провадження.

У жовтні минулого року НАБУ й САП повідомили про підозру у заволодінні майном "Енергоатома" Мартиненку й його ймовірному спільнику, керівнику структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

Як відомо, екс-депутата підозрюють за:

- ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК (організація заволодіння організованою групою чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі);

- ч.1 ст.255 КК (створення злочинної організації з метою вчинення особливо тяжких злочинів, керівництві такою організацією, участі у ній та у злочинах, вчинюваних такою організацією);

- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 КК (організація заволодіння злочинною організацією чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великому розмірі);

- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК (організація відмивання злочинною організацією доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі).

22 квітня 2017 року Мартиненка відпустили на поруки нардепів і міністрів, а 6 грудня з нього зняли обов'язок здати на зберігання паспорт для виїзду за кордон.

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