СМИ: Прокурора по делу Мартыненко пытаются отстранить по жалобе адвокатов

Прокурора Специальной антикоррупционной прокуратуры, который ведет дело в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко, могут отстранить от судебного процесса по жалобе адвоката, которую поддержал его бывший соратник, а ныне член дисциплинарной комиссии.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Отмечается, что 29 марта квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров определится относительно дисциплинарного проступка прокурора САП Андрея Перова.

По данным журналистов программы, судьба прокурора сейчас в руках одного из руководителей этой квалификационной комиссии Виктора Шемчука, который может быть заинтересован в содействии Мартыненко.

Сообщается, что жалобу на прокурора подал адвокат бывшего депутата Петр Бойко.

В расследовании отмечается, что основанием для жалобы на прокурора, стало заседание Соломенского суда в конце 2017 года, когда экс-парламентарию позволили свободно выезжать за пределы страны.

Якобы после объявления такого решения судьи, прокурор вышел, хлопнув дверью.

"Вплоть до того, что штукатурка посыпалась. Такое поведение прокурора... это неадекватная реакция", - заявил защитник Мартыненко.

В то же время начальник четвертого отдела управления процессуального руководства и непосредственный руководитель Перова Роман Симкив утверждает, что после того, как прокурор услышал, какое решение приняли, он пошел на другое судебное заседание, поскольку спешил.

"В обязанности Перова не входит ждать завершения судебного заседания, и не его вина, что было открыто окно и там был сквозняк", - сказал он.

По его словам, судья даже не обратила внимание на то, что прокурор вышел и не заявила о неуважении со стороны прокурора, что видно из записей суда.

Симкив уверен, что это давление на прокуроров по делу, поскольку один такая "выговор" записывается в личное дело прокурора, а уже два - равны его увольнению из органов прокуратуры.

"По моему мнению, то, что именно сейчас, когда дело должно передаваться в суд, возникла такая жалоба и такое решение заместителя квалификационно-дисциплинарной комиссии - это показательно, чтобы продемонстрировать, какой Мартыненко влиятельный", - сказал он.

Кроме того, авторы расследования сообщают, что жалоба дошла на рассмотрение квалификационно-дисциплинарной комиссии благодаря заместителю ее главы Виктору Шемчуку, который рассматривал эту жалобу и подготовил заключение о том, что дисциплинарный проступок со стороны прокурора Перова таки был.

Отмечается, что помимо прочего, он является важным свидетелем по делу завладения средствами "Энергоатома" и в 2010 году был депутатом фракции блока "Наша Украина - Народная самооборона", которую в то время возглавлял Мартыненко.

В программе отмечают, что Шемчук мог помогать Мартыненко в определенных "финансовых операциях", за что получил вознаграждение в 250 тысяч евро.

Сам заместитель Квалификационно-дисциплинарной комиссии утверждает, что нет конфликта интересов в деле относительно выговора прокурору, который ведет расследование против Мартыненко.

"Решение относительно прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры, как и по отношению к другим прокурорам, будут приняты на законных основаниях. И давления никакого, в том числе со стороны журналистов, на комиссию не допущено", - отметил Шемчук.

Что касается Мартыненко, то в комментарии авторам расследования он заявил, что журналисты оперируют "недостоверной информацией" и пообещал в будущем, когда завершится рассмотрение дела относительно его участия в хищении госсредств, подавать иск против СМИ, которые "занимаются его дискредитацией".

Как сообщалось, 9 января 2018 года экс-главе комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса Николаю Мартыненко и его защитникам открыли доступ к материалам уголовного производства.

В октябре прошлого года НАБУ и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом "Энергоатома" Мартыненко и его предполагаемому сообщнику, руководителю структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом".

В целом экс-депутата подозревают по:

- ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК (организация завладения организованной группой чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере)

- ч.1 ст.255 УК (создание преступной организации с целью совершения особо тяжких преступлений, руководство такой организацией, участия в ней и в преступлениях, совершаемых такой организацией)

- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191 УК (организация завладения преступной организацией чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного в особо крупном размере)

- ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК (организация отмывания преступной организацией доходов, полученных преступным путем, совершенного в особо крупном размере).

22 апреля 2017 года Манртыненко отупстили на поруки нардепов и министров, а 6 декабря с него сняли обязанность сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

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