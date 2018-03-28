Родичі Балуха не можуть дізнатися про його здоров'я

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Середа, 28 березня 2018, 20:28

Рідні засудженого в окупованому Криму Володимира Балуха, який продовжує голодування в одиночній камері СІЗО, не можуть отримати інформацію про його стан здоров’я.

Про це повідомила його дружина Наталія Балух, передає "Крим.Реалії".

"Ми не знаємо, що він там і як. Навіть не знаємо, чи живий він ... Нічого ... Мені зустрічі не дають, ми розлучені", – сказала вона.

Мати засудженого активіста також не може відвідати сина через проблеми із здоров’ям.

За словами правозахисників, Балух перебуває без зв'язку в одиночній камері під цілодобовим спостереженням, такі спеціальні умови утримання для тих, хто оголосив голодування.

Російський адвокат Ольга Дінзе повідомляє, що не може зв'язатися Балухом.

"Думаю, ми побачимося в кінці березня або на початку квітня. Суд призначений на 2 квітня", - сказала вона.

Як відомо, ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року.

Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який був на подвір'ї його будинку.

16 січня  2018 року підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив українського активіста Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів.

19 березня Балух оголосив безстрокове голодування.

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Теми: Крим Росія політв'язні здоров'я
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