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Фейгін припускає позасудові переговори щодо Сущенка

Середа, 28 березня 2018, 22:16

Адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін припускає, що оголошена до 23 квітня перерва в судових засіданнях може бути пов'язана з позасудовими переговорами про долю його підзахисного.

Про це він заявив у коментарі "Укрінформу".

"Суд оголосив перерву до 23 квітня. Офіційним поясненням названо те, що судді, які ведуть процес, зайняті в інших справах. Можуть бути і різні інші пояснення. Наприклад, таке: велику перерву вирішили зробити у зв'язку з тим, що йдуть якісь несудові переговори про долю Сущенка", - сказав Фейгін.

На його думку, сторона обвинувачення викладає свої аргументи недетально і стисло, що може свідчити про результат переговорів у "справі Сущенка".

"Думаю, суд може закінчитися наприкінці квітня. Потім ще кілька тижнів займуть важливі юридичні дії захисту. І з середини травня можуть початися конкретніші переговори з приводу звільнення Романа Сущенка. Сподіваюся, що на той час будуть сприятливі політичні умови. У цьому сенсі може бути важливим приїзд президента Франції Еммануеля Макрона на Санкт-Петербурзький економічний форум, який пройде наприкінці травня", - зазначив Фейгін.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня 2016 року йому висунули звинувачення в "шпигунстві".

У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

В України є більше 20 упійманих на Донбасі росіян, яких вона готова обміняти на політв'язнів, незаконно утримуваних в РФ.

27 березня 2018 року Московський міськсуд продовжив на шість місяців арешт українського журналіста Романа Сущенка.

У відповідь МЗС України висловило рішучий протест.

Теми: РосіяСущенкосудполітв'язні
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