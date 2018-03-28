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Фейгин предполагает внесудебные переговоры по Сущенко

Среда, 28 марта 2018, 22:16

Адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин предполагает, что объявленный до 23 апреля перерыв в судебных заседаниях может быть связан с внесудебными переговорами о судьбе его подзащитного.

б этом он заявил в комментарии "Укринформу".

"Суд объявил перерыв до 23 апреля. Официальным объяснением названо то, что судьи, ведущие процесс, занятые в других делах. Могут быть и различные другие объяснения. Например, такое: большой перерыв решили сделать в связи с тем, что идут какие-то внесудебные переговоры о судьбе Сущенко", - сказал Фейгин.

По его мнению, сторона обвинения излагает свои аргументы недетально и кратко, что может свидетельствовать о результате переговоров по делу Сущенко.

"Думаю, суд может закончиться в конце апреля. Затем еще несколько недель займут важные юридические действия защиты. И с середины мая могут начаться конкретные переговоры по поводу освобождения Романа Сущенко. Надеюсь, что к тому времени будут благоприятные политические условия. В этом смысле может быть важным приезд президента Франции Эммануэля Макрона на Санкт-Петербургский экономический форум, который пройдет в конце мая", - отметил Фейгин.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября 2016 года ему было предъявлено обвинение в "шпионаже".

В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

В Украине есть более 20 пойманных на Донбассе россиян, которых она готова обменять на политзаключенных, незаконно удерживаемых в РФ.

27 марта 2018 года Московский горсуд продлил на шесть месяцев арест украинского журналиста Романа Сущенко.

В ответ МИД Украины выразило решительный протест.

Темы: РосcияСущенкосудполитзаключенные
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