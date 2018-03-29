Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожежа у "Вікторії": Експерти підтвердили ДНК загиблих дітей

Четвер, 29 березня 2018, 11:29
Пожежа у Вікторії: Експерти підтвердили ДНК загиблих дітей

Повторна експертиза підтвердила правильність ідентифікації тіл трьох дітей, загиблих під час пожежі у таборі "Вікторія" в Одесі у вересні минулого року.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що повторну експертизу проводили в Харкові і її результати були передані одеським правоохоронцям на поточному тижні.

Раніше в Одесі ексгумували тіла трьох дітей загиблих в "Вікторії".

Повідомлялося, що батьки двох загиблих дітей звернулися в прокуратуру Одеської області з проханням про проведення ексгумації і незалежної ДНК-експертизи тіл, оскільки хочуть бути впевнені, що не відбулося помилки при похованні їх дітей на Західному цвинтарі Одеси і на кладовищі села Троїцьке Біляївського району.

Як відомо, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

18 вересня Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія".

Пізніше суд продовжив до 12 грудня термін арешту Саркісяна з альтернативою внесення застави в обсягу 128 тисяч гривень.

28 листопада 2017 року суд відсторонив Саркісяна від посади директора табору "Вікторія".

Україська правда
Теми: Одесапожежапрокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
Одеса
В Одесі дозволять кафе та ресторанам працювати на годину довше
На Одещині планують відкрити пляжний сезон незабаром
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
Останні новини
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
Усі новини...
Реклама: