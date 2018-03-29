Пожежа у "Вікторії": Експерти підтвердили ДНК загиблих дітей

Повторна експертиза підтвердила правильність ідентифікації тіл трьох дітей, загиблих під час пожежі у таборі "Вікторія" в Одесі у вересні минулого року.

Про це повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що повторну експертизу проводили в Харкові і її результати були передані одеським правоохоронцям на поточному тижні.

Раніше в Одесі ексгумували тіла трьох дітей загиблих в "Вікторії".

Повідомлялося, що батьки двох загиблих дітей звернулися в прокуратуру Одеської області з проханням про проведення ексгумації і незалежної ДНК-експертизи тіл, оскільки хочуть бути впевнені, що не відбулося помилки при похованні їх дітей на Західному цвинтарі Одеси і на кладовищі села Троїцьке Біляївського району.

Як відомо, в ніч на 16 вересня 2017 року у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

18 вересня Київський районний суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія".

Пізніше суд продовжив до 12 грудня термін арешту Саркісяна з альтернативою внесення застави в обсягу 128 тисяч гривень.

28 листопада 2017 року суд відсторонив Саркісяна від посади директора табору "Вікторія".