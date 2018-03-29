Пожар в "Виктории": Эксперты подтвердили ДНК погибших детей

Повторная экспертиза подтвердила правильность идентификации тел трех детей, погибших на пожаре в лагере "Виктория" в Одессе в сентябре прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что повторную экспертизу проводили в Харькове и ее результаты были переданы одесским правоохранительным органам на текущей неделе.

Ранее в Одессе эксгумировали тела трех детей погибших в "Виктории".

Сообщалось, что родители двух погибших детей обратились в прокуратуру Одесской области с просьбой о проведении эксгумации и независимой ДНК-экспертизы тел, поскольку хотят быть уверены, что не произошло ошибки при захоронении их детей на Западном кладбище Одессы и на кладбище села Троицкое Беляевского района.

Как известно, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория".

Позже суд продлил до 12 декабря срок ареста Саркисяна с альтернативой внесения залога в объеме 128 тысяч гривен.

28 ноября 2017 года суд отстранил Саркисяна от должности директора лагеря "Виктория".