Звільнені з полону українці досі не отримали допомогу від держави

Українці, які у грудні 2017 року були звільнені з полону з окупованих районів Донецької та Луганської областей, досі не отримали державну матеріальну допомогу та мають проблеми з працевлаштуванням і житлом.

Про це на прес-конференції у четвер розповіла виконавча директорка БФ "Восток-SOS" Олександра Дворецька.

За її словами, Служба безпеки України досі не передала списки людей, які були звільнені з полону у грудні минулого року до служб соціального захисту.

"Це означає, що Міністерство соцполітики не змогло сформувати щодо них бюджет. Спочатку говорилося про те, що кошти будуть виділятися з резервного фонду, але у березні цього року уряд вирішив, що це будуть кошти, які виділяються для міністерства з питань тимчасово окупованих територій", - сказала вона.

Дворецька зазначила, що наразі уряд перебуває у невизначеності щодо того, якою має бути процедура надання державної фінансової допомоги звільненим полоненим, хоча у них є тільки півроку, щоб подати необхідні документи.

При цьому присутній на прес-конференції колишній полонений Володимир Фомічов додав, що у постанові щодо одноразової державної допомоги у 100 тисяч гривень не прописано ,які мають бути документи і куди саме їх необхідно подавати.

Також члени БФ повідомили, що є питання щодо працевлаштування та допомоги з отриманням житла.

"Друга проблема, яка виникла з виконанням постанови - це надання допомоги у забезпеченні житлом. Ми робили запити і отримали різні відповіді, які говорять про неможливість надання такої допомоги", - розповіла Дворецька.

За її словами, більшість обласних адміністрацій, до яких зверталися представники фонду, посилалися на радянські нормативні документи, які не визначають колишніх полонених, як претендентів на тих, хто потребує поліпшення житлових умов.

Як зазначив координатор відділу Документування порушень прав людини на Донбасі БФ "Восток-SOS" В'ячеслав Ліхачов, ситуація із допомогою колишнім заручникам в Україні покращилася порівняно з 2014 та 2015 рокам. Проте різниця у кількості обіцянок та їх виконанні - значна.

Так, за його словами, колишні полонені отримали медичну та психологічну допомогу, що теж дуже важливо.

"Треба розуміти, що люди перебували у полоні роками, до них застосовували тортури та жорстоке поводження. Тому окрім травм вони мають складний психологічний стан", - сказав Ліхачов.

Він додав, що складність у тому, що психологічні проблеми зазвичай не проявляються одразу після звільнення, а приблизно через півроку.

"Те, що людям надали психологічний супровід дуже важливо. Як важливо і те, що держава нарешті визнала, що є така проблема", - додав член БФ.

Він наголосив на необхідності подальшої соціальної реабілітації та адаптації звільнених з полону українців.

Також Ліхачов зазначив, що наразі держава не цікавиться тим, хто і з якою метою утримував громадян України, які дії вчинялися проти них.

Колишній полонений Володимир Фомічов додав, що правоохоронні органи не відкрили кримінальне провадження та не розслідують випадки тортур та жорстокого поводження з українцями у полоні, не документують покази, травми та інше і ні разу не викликали для надання свідчень.

Як відомо, 27 грудня 2017 року з окупованої частини Донбасу було звільнено 74 незаконно утримуваних українців. В ОРДЛО українська сторона передала 233 людини.

Це був найбільший обмін утримуваних осіб між сторонами з 2015 року.

Наприкінці січня 2018 року ЗМІ повідомляли, що за місяць по звільненню з полону бойовиків "ДНР" і "ЛНР" люди все ще не відновили свої документи та не отримали компенсації від України.

31 січня Кабмін передбачив, що звільнені з ОРДЛО заручники отримають 100 тисяч гривень одноразової допомоги.